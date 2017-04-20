Бобиржан Моминов одержал третью победу на профи-ринге

Свой бой казахстанец проводил в США против местного боксера.
Сегодня 14:07
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Фото со страницы Бобиржана Моминова ВКонтакте
В американском штате Мичигане казахстанский боксер Бобиржан Моминов (до боя 2-0, 2КО) провел свой третий поединок среди профессионалов. Ему противостоял непобежденный местный боксер Дэйван Росберри (до боя 5-0, 3КО), сообщает Профи Бокс Казахстана.
С начала боя казахстанец забрал центр ринга и действовал в атакующей манере, раз за разом забивая соперника в углу ринга. В четвертом раунде после одной из атак Бобиржана рефери остановил поединок, засчитав победу Моминову техническим нокаутом.
Напомним, Бобиржан Моминов, выступающий в среднем весе, в дебютном поединке в профессионалах техническим нокаутом победил американца Эндрю Джеймса Липтона. Во втором бою казахстанец снова выиграл досрочно, нокаутировав еще одного американца Энтони Оверби.
С начала боя казахстанец забрал центр ринга и действовал в атакующей манере, раз за разом забивая соперника в углу ринга. В четвертом раунде после одной из атак Бобиржана рефери остановил поединок, засчитав победу Моминову техническим нокаутом.
Напомним, Бобиржан Моминов, выступающий в среднем весе, в дебютном поединке в профессионалах техническим нокаутом победил американца Эндрю Джеймса Липтона. Во втором бою казахстанец снова выиграл досрочно, нокаутировав еще одного американца Энтони Оверби.