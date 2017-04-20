Многие согласны с тем, что я выиграл бой у Головкина - Джейкобс

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 2:1 п. 6:7
Шальке-04 Аякс 3:2 ДВ
Генк Сельта 1:1
Манчестер Юнайтед Андерлехт 2:1 ДВ
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 1:1
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 0:0
Астана (мол) Кайрат М (мол) 1:3
Тараз (мол) Алтай УК 1:0
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 1:0
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 3:2
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 0:1
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 0:2
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 1:1 п. 5:4
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Казыгурт 3:1
Грация-KZ Дворец школьников 3:2
Казыгурт Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Костанай 3:2
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 1:5
Темиртау Номад 3:1
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 0:2
Попко Каловелонис 2:0
Попко Герасимов 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 0:2
Пэн Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 0:2
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Шуменов Дортикос
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 86:82
Астана Тобол 99:70
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 15:00
Кайрат А Экибастуз 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 19:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Гуо Музапаров 17:30
Ван Сафиуллин 18:00
Хуричабилиге Шымбергенов 18:30
Ван Рысбек 19:00
Ван Букаев 19:30
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 23:00
Андрееску Путинцева 23:00
Абанда Шведова 00:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 0:2
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 14:00
Астана Тараз 16:00
Ордабасы Тобол 16:00
Акжайык Кайсар 18:00
Тараз Атырау
Кайсар Астана
Кайрат Акжайык
Тобол Иртыш
Шахтер Ордабасы
Окжетпес Актобе
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 15:00
Кайрат А Экибастуз 17:00
Байконур Жетысу 16:00
Махтаарал Кыран 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Гуо Музапаров 17:30
Ван Сафиуллин 18:00
Хуричабилиге Шымбергенов 18:30
Ван Рысбек 19:00
Ван Букаев 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Моминов Росберри
Уалиханов Санчес
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан 23:00
Андрееску Путинцева 23:00
Абанда Шведова 00:30
Абанда Путинцева 22:00
Андрееску Шведова 23:30
Дабровски, Себов Шведова, Воскобоева 01:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 14:45
Астана Барсы Атырау 17:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:45
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km)
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km)
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Многие согласны с тем, что я выиграл бой у Головкина - Джейкобс

В будущем американский боксер надеется встретиться с мексиканцами "Канело" и Чавесом-младшим.

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9 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта sport.bigmir.net
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта sport.bigmir.net
Американский средневес Дэниэл Джейкобс по-прежнему не согласен с поражением от чемпиона мира WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина

"Мы не приняли поражения в том бою. Думаю, я сделал большое заявление. Многие фанаты теперь хотят следить за мной, так как поняли, что у меня есть все необходимое, чтобы быть одним из лучших в мире. Многие согласны, что я даже выиграл бой.

У меня еще будут большие бои, допустим, с "Канело", Чавесом и остальными бойцами среднего веса", - приводит слова Джейкобса "Чемпионат" со ссылкой на CBS Sports.

Напомним, что поединок Головкина и Джейкобса прошел 19 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Решением судей победу одержал казахстанский боксер. Свой следующий бой GGG может провести осенью. Сообщается, что его соперником, вероятнее всего, станет мексиканец Сауль "Канело" Альварес
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Нурбол Алдажар Сегодня 13:40
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Опять это бла бла бла...
Ответить 3
 
GOD OF WAR Сегодня 13:42
Статус: Дублёр
Рейтинг: 143
Я согласен с тем что это лучший бой в твоей жизни
Ответить 2
 
M585 Сегодня 13:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 555
Джейкобс всё, успокойся! Ты красавчик, лучший из лучших! Простоял аж раундов! Будешь внукам об этом рассказывать!
Ответить 3
 
M585 Сегодня 13:43
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 555
M585,12 раундов (!)
Ответить 0
 
Аслан Дияров Сегодня 13:45
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Бегать и боксировать это не бокс
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 14:07
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Согласны наверное твои братья типо Мейвейзера или Андре уорда
Ответить 0
 
Mukhit Izbassar Сегодня 14:12
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Мына қара бала таяқ жегенін қашан мойындар екен???
Ответить 0
 
ابو عمر Сегодня 14:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 77
Кырта бер
Ответить 0
 
Mara Сегодня 14:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1267
Да ты Джейкобс радуйся что фанатов у тебя стало больше из за ГГГ.а не высказывай свой выдумки.
Ответить 0
 