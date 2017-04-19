Сондерс в цыганском стиле "послал" хейтеров

Британец написал обращение к ненавистникам в "Твиттере".
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Чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) в жесткой форме ответил своим ненавистникам, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Всем моим хейтерам в "Твиттере" - не могли бы вы "отведать" у моих коней? Большое спасибо. Чемпион WBO Билли Джо Сондерс", - написал боксер в своем аккаунте в "Твиттере".
Напомним, в последние месяцы Сондерса связывали с возможным поединком против казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), который владеет поясами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое в Астане, однако их встреча этим летом, по всей видимости, не состоится. Сегодня промоутер британца заявил, что он вернется на ринг в июле и соперником будет не GGG.