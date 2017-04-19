Надеюсь, Шуменов полностью восстановится, и мы сможем перенести бой с Дортикосом - промоутер

Хедлайнерами вечера бокса в Лас-Вегасе станут другие боксеры.
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Хедлайнерами вечера бокса в Лас-Вегасе, в рамках которого должен был состояться бой Шуменов - Дортикос, теперь станут перуанец Карлос Самбрано (26-0, 11 КО) и доминиканец Клаудио Марреро (21-1, 15 КО) - они сразятся за временный титул WBA и вакантный пояс IBО в полулегком весе. Об этом сообщает ESPN.
"Очень жаль, что Шуменов получил травму. К сожалению, таков бокс, - сказал генеральный директор Mayweather Promotions Леонард Эллербе, занимающийся продвижением карда. - Мы с нетерпением ждали, когда он защитит свой титул чемпиона мира в тяжелом против Дортикоса. Надеюсь, он полностью восстановится, и мы можем перенести бой".
Напомним, ранее стало известно, что на восстановление Шуменова после травмы глаза, полученной во время спарринга, потребуется 30-40 дней. Казахстанец во второй раз в карьере вынужден отменять бой из-за травмы - в декабре 2015 года он отказался от поединка с поляком Кшиштофом Влодарчиком (52-3-1, 37 KO).