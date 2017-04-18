Хурцидзе отжег на тренировке перед важным боем с Лэнгфордом

Через два дня ему предстоит бой за право стать претендентом для Сондерса.
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Грузинский боксер среднего веса Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) пустился в зажигательный танец перед важным боем с британцем Томми Лэнгфордом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок боксеров пройдет 22 апреля в Лестере. Победитель боя станет временным чемпионом WBO и обязательным претендентом для обладателя полноценного пояса WBO - британца Билли Джо Сондерса (24-0, 12 КО).
Стоит отметить, что Сондерс должен был встретиться с Хурцидзе, однако предпочел заплатить компенсацию грузину. Многие связали этот шаг с переговорами британца о бое в Астане с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), которому принадлежат остальные пояса среднего веса - WBC, WBA (Super), IBF и IBO.
It looks like Avtandil Khurtsidze has found the hotel Gym ok ahead of Saturday's big fight! br>Quite the character this man is! pic.twitter.com/tjsLABhHHM— BoxNation (@boxnationtv) 20 апреля 2017 г.