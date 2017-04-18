Это Головкин должен готовиться к бою со мной, а не я. Я готов ко всему - "Канело"

Мексиканца в мае ждет бой с Чавесом, а в сентябре он хочет GGG.
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- Мы уже уладили многие детали боя с Головкиным. "Канело" хочет его в сентябре - Эрик Гомес
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Фото с сайта boxingnews24.com
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес (48-1-1, 34 КО) высказался относительно своего потенциального боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Бой с Чавесом-младшим, скорее всего, станет самым большим в истории Мексики. Я не говорю о каком-либо другом поединке, я думаю только о нем, - сказал "Канело" в интервью Fight Hub TV. - Но я готов и к Головкину. Это он должен беспокоиться о подготовке к бою со мной, а не я. Кто бы ни был моим следующим соперником, я готов ко всему".
Ранее промоутер мексиканца Эрик Гомес заявил, что они уладили многие детали боя с Головкиным. По его словам, "Канело" хочет провести его в сентябре, но для начала ему нужно пройти Хулио Сезара Чавеса-младшего, поединок с которым пройдет 6 мая.
Сам Альварес говорил, что после этого поединка он перейдет в средний вес, где выступает Головкин. При этом с 2014 года мексиканец дрался в промежуточных весах, поединок с Чавесом также пройдет в рамках 164,5 фунта.
"Бой с Чавесом-младшим, скорее всего, станет самым большим в истории Мексики. Я не говорю о каком-либо другом поединке, я думаю только о нем, - сказал "Канело" в интервью Fight Hub TV. - Но я готов и к Головкину. Это он должен беспокоиться о подготовке к бою со мной, а не я. Кто бы ни был моим следующим соперником, я готов ко всему".
Ранее промоутер мексиканца Эрик Гомес заявил, что они уладили многие детали боя с Головкиным. По его словам, "Канело" хочет провести его в сентябре, но для начала ему нужно пройти Хулио Сезара Чавеса-младшего, поединок с которым пройдет 6 мая.
Сам Альварес говорил, что после этого поединка он перейдет в средний вес, где выступает Головкин. При этом с 2014 года мексиканец дрался в промежуточных весах, поединок с Чавесом также пройдет в рамках 164,5 фунта.