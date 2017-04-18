Головкина и Ломаченко назвали "явлениями в боксе, которые только своим появлением на ринге поднимают ажиотаж"

Казахстанец и украинец входят в различные ТОП-10 рейтингов P4P.
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Фото: twitter.com
Известный российский катмен Дмитрий Лучников в интервью "БИЗНЕС-Online" порассуждал об успехе боксеров с постсоветского пространства, в том числе казахстанца Геннадия Головкина и украинца Василия Ломаченко, а также вспомнил яркий бой Бейбута Шуменова из Казахстана.
- Вы отмечали, что сейчас не так много мегафайтов - суперрейтинговых боев...
- Да, нет боев уровня Гатти - Уорд, Пакьяо - Маркес. Есть явления в боксе, как Гена Головкин или Вася Ломаченко, которые только своим появлением на ринге поднимают ажиотаж, но это люди из стран бывшего СССР. А какие мегафайты ожидаются? Владимир Кличко - Энтони Джошуа? По меркам прошлого это был бы очень хороший ожидаемый крепкий и классный бокс, но, наверное, это не совсем "бой века".
(...) В странах бывшего СССР был кризис, а бокс всегда процветает, когда плохо, это явно не гольф. Тебя ситуация заставляет шевелиться, пробиваться из той беспрерывной турбулентности, в которой мы пребывали лет 25 назад. И у нас вначале пробивались тяжеловесы Маскаев, Чагаев, братья Кличко и другие, сейчас идет "захват территории" в других весах на американском ринге. Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Александр Усик, Евгений Градович, Геннадий Головкин, Дмитрий Пирог и еще многие заметно отметились в этой индустрии. Там были латиносы, мексиканцы, но куда-то подевались к данному историческому отрезку времени, вот и заполняют вакуум наши и "бывшие наши". Я еще хотел бы озвучить необычную мысль, которая мне нравится в последнее время все больше, и я вижу ее подтверждение у коллег. Бокс в Америке на какой-то период зарубил Мейвезер своим прагматизмом, создав общую тенденцию. Половина его карьеры прошла под неодобрительный гул в зале, когда, набрав определенное количество нужных очков, он включал "велосипед". А, может быть, это просто историческая парадигма, когда суровые времена в нашей стране породили генерацию крепких мужиков, которые поехали захватывать рынок несколько обленившихся американских боксеров.
- Какие еще яркие бои Вам запомнились?
- Одним из наиболее запоминающихся стал поединок украинца Юрия Нужненко против колумбийца Ирвинга Гарсии. У Юры было шесть рассечений и три гематомы. Тем не менее мне удалось поддержать состояние его лица до конца боя. Причем там была зафиксирована ничья, после которой Нужненко сохранил титул, хотя перспективы могли быть очень печальными из-за травм и возможного технического нокаута. Нужненко потом еще долгое время боксировал, став чемпионом мира WBA, и позднее проиграл бой Вячеславу Сенченко, с которым я начал работать. Вячеслава люди бокса еще должны помнить как человека, который завершил карьеру Рикки Хаттона. Сенченко нокаутировал его в позднем раунде, по ходу боя уступая Хаттону. Мы так праздновали эту победу, что я потом в гостинице забыл свой гонорар.
Еще можно вспомнить бой Бейбута Шуменова с Монтеллом Гриффином на огромном футбольном стадионе. Помню, там был свет только на ринге, и мы двигались к рингу из раздевалки, освещая дорогу факелами. Нам навстречу наступал гул, создаваемый 30 тысячами болельщиков. Энергетика была такая, что напомнила мне кадры из боя Мохаммеда Али в Заире, "грохот в джунглях".
Добавим, что Ломаченко (8-1, 6 КО) является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Головкин (37-0, 33 КО) владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории. При этом оба боксера входят в различные ТОП-10 рейтингов среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
- Вы отмечали, что сейчас не так много мегафайтов - суперрейтинговых боев...
- Да, нет боев уровня Гатти - Уорд, Пакьяо - Маркес. Есть явления в боксе, как Гена Головкин или Вася Ломаченко, которые только своим появлением на ринге поднимают ажиотаж, но это люди из стран бывшего СССР. А какие мегафайты ожидаются? Владимир Кличко - Энтони Джошуа? По меркам прошлого это был бы очень хороший ожидаемый крепкий и классный бокс, но, наверное, это не совсем "бой века".
(...) В странах бывшего СССР был кризис, а бокс всегда процветает, когда плохо, это явно не гольф. Тебя ситуация заставляет шевелиться, пробиваться из той беспрерывной турбулентности, в которой мы пребывали лет 25 назад. И у нас вначале пробивались тяжеловесы Маскаев, Чагаев, братья Кличко и другие, сейчас идет "захват территории" в других весах на американском ринге. Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Александр Усик, Евгений Градович, Геннадий Головкин, Дмитрий Пирог и еще многие заметно отметились в этой индустрии. Там были латиносы, мексиканцы, но куда-то подевались к данному историческому отрезку времени, вот и заполняют вакуум наши и "бывшие наши". Я еще хотел бы озвучить необычную мысль, которая мне нравится в последнее время все больше, и я вижу ее подтверждение у коллег. Бокс в Америке на какой-то период зарубил Мейвезер своим прагматизмом, создав общую тенденцию. Половина его карьеры прошла под неодобрительный гул в зале, когда, набрав определенное количество нужных очков, он включал "велосипед". А, может быть, это просто историческая парадигма, когда суровые времена в нашей стране породили генерацию крепких мужиков, которые поехали захватывать рынок несколько обленившихся американских боксеров.
- Какие еще яркие бои Вам запомнились?
- Одним из наиболее запоминающихся стал поединок украинца Юрия Нужненко против колумбийца Ирвинга Гарсии. У Юры было шесть рассечений и три гематомы. Тем не менее мне удалось поддержать состояние его лица до конца боя. Причем там была зафиксирована ничья, после которой Нужненко сохранил титул, хотя перспективы могли быть очень печальными из-за травм и возможного технического нокаута. Нужненко потом еще долгое время боксировал, став чемпионом мира WBA, и позднее проиграл бой Вячеславу Сенченко, с которым я начал работать. Вячеслава люди бокса еще должны помнить как человека, который завершил карьеру Рикки Хаттона. Сенченко нокаутировал его в позднем раунде, по ходу боя уступая Хаттону. Мы так праздновали эту победу, что я потом в гостинице забыл свой гонорар.
Еще можно вспомнить бой Бейбута Шуменова с Монтеллом Гриффином на огромном футбольном стадионе. Помню, там был свет только на ринге, и мы двигались к рингу из раздевалки, освещая дорогу факелами. Нам навстречу наступал гул, создаваемый 30 тысячами болельщиков. Энергетика была такая, что напомнила мне кадры из боя Мохаммеда Али в Заире, "грохот в джунглях".
Добавим, что Ломаченко (8-1, 6 КО) является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Головкин (37-0, 33 КО) владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории. При этом оба боксера входят в различные ТОП-10 рейтингов среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.