Головкина и Ломаченко назвали "явлениями в боксе, которые только своим появлением на ринге поднимают ажиотаж"

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Габуева Гринчишина 2:0
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Фомин 2:1
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 2:0
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
>>>
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
Арсенал Лестер Сити 00:45
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Головкина и Ломаченко назвали "явлениями в боксе, которые только своим появлением на ринге поднимают ажиотаж"

Казахстанец и украинец входят в различные ТОП-10 рейтингов P4P.

Ссылки по теме:

2 Комментария
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Известный российский катмен Дмитрий Лучников в интервью "БИЗНЕС-Online" порассуждал об успехе боксеров с постсоветского пространства, в том числе казахстанца Геннадия Головкина и украинца Василия Ломаченко, а также вспомнил яркий бой Бейбута Шуменова из Казахстана.

- Вы отмечали, что сейчас не так много мегафайтов - суперрейтинговых боев...
- Да, нет боев уровня Гатти - Уорд, Пакьяо - Маркес. Есть явления в боксе, как Гена Головкин или Вася Ломаченко, которые только своим появлением на ринге поднимают ажиотаж, но это люди из стран бывшего СССР. А какие мегафайты ожидаются? Владимир Кличко - Энтони Джошуа? По меркам прошлого это был бы очень хороший ожидаемый крепкий и классный бокс, но, наверное, это не совсем "бой века".

(...) В странах бывшего СССР был кризис, а бокс всегда процветает, когда плохо, это явно не гольф. Тебя ситуация заставляет шевелиться, пробиваться из той беспрерывной турбулентности, в которой мы пребывали лет 25 назад. И у нас вначале пробивались тяжеловесы Маскаев, Чагаев, братья Кличко и другие, сейчас идет "захват территории" в других весах на американском ринге. Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Александр Усик, Евгений Градович, Геннадий Головкин, Дмитрий Пирог и еще многие заметно отметились в этой индустрии. Там были латиносы, мексиканцы, но куда-то подевались к данному историческому отрезку времени, вот и заполняют вакуум наши и "бывшие наши". Я еще хотел бы озвучить необычную мысль, которая мне нравится в последнее время все больше, и я вижу ее подтверждение у коллег. Бокс в Америке на какой-то период зарубил Мейвезер своим прагматизмом, создав общую тенденцию. Половина его карьеры прошла под неодобрительный гул в зале, когда, набрав определенное количество нужных очков, он включал "велосипед". А, может быть, это просто историческая парадигма, когда суровые времена в нашей стране породили генерацию крепких мужиков, которые поехали захватывать рынок несколько обленившихся американских боксеров.

- Какие еще яркие бои Вам запомнились?
- Одним из наиболее запоминающихся стал поединок украинца Юрия Нужненко против колумбийца Ирвинга Гарсии. У Юры было шесть рассечений и три гематомы. Тем не менее мне удалось поддержать состояние его лица до конца боя. Причем там была зафиксирована ничья, после которой Нужненко сохранил титул, хотя перспективы могли быть очень печальными из-за травм и возможного технического нокаута. Нужненко потом еще долгое время боксировал, став чемпионом мира WBA, и позднее проиграл бой Вячеславу Сенченко, с которым я начал работать. Вячеслава люди бокса еще должны помнить как человека, который завершил карьеру Рикки Хаттона. Сенченко нокаутировал его в позднем раунде, по ходу боя уступая Хаттону. Мы так праздновали эту победу, что я потом в гостинице забыл свой гонорар.

Еще можно вспомнить бой Бейбута Шуменова с Монтеллом Гриффином на огромном футбольном стадионе. Помню, там был свет только на ринге, и мы двигались к рингу из раздевалки, освещая дорогу факелами. Нам навстречу наступал гул, создаваемый 30 тысячами болельщиков. Энергетика была такая, что напомнила мне кадры из боя Мохаммеда Али в Заире, "грохот в джунглях".

Добавим, что Ломаченко (8-1, 6 КО) является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, а Головкин (37-0, 33 КО) владеет титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории. При этом оба боксера входят в различные ТОП-10 рейтингов среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.
  Комментариев: 2
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Samat Ibragimov Сегодня 13:03
Статус: Юниор
Рейтинг: 60
Головкин уже не тот. Он погнался за деньгами, а не за титулом, который ему необходим. Альварес в этом году не собирается с ним боксировать. Будет матч реванш с Чавесом или будет бой с Лемье. А Головкин останется не с чем. Выйдет в конце года с каким нибудь очередным мешком.
Ответить -1
 
GOD OF WAR Сегодня 13:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 113
Ломаченку до Головкина как пешком до луны
Ответить 1
 