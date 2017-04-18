Головкину подсказали победную тактику на бой с "Канело"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 1:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 1:1
Реал М Бавария 4:2 ДВ
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кыран Атырау 1:2
Махтаарал Окжетпес 1:4
Кызыл-Жар СК Ордабасы 0:1
Жетысу Астана 2:1
Тобол Шахтер 1:2
Акжайык Актобе 0:0 п. 4:5
Иртыш Кайсар 3:2 ДВ
Кайрат Тараз 2:0
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Черногория (U-16) Казахстан (U-16) 3:1
Азербайджан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:3
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 1:2
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 1:1 п. 4:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 1:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Динамо Блш Торпедо УК 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 1:6
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 1:4
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 0:2
Мартин Недовесов 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/2"
Евсеев Салаба 0:2
Габуева, Пучкова Айнитдинова, Сосновичи 2:1
Лисова Зюппер 0:2
Кружкова Детковская 2:0
Табатруонг, Гинар Давыдов, Хасанов 2:1
Гринчишина, Корашвили Клюева, Шарифова 2:0
Мридха Хасанов 2:0
Айнитдинова Суркова 2:0
Лазарева Болатова 2:0
Габуева Гринчишина 2:0
Хабибулин Василенко 0:2
Мридха, Аппельгрен Кедрюк, Евсеев 2:0
Детковская, Коваль Меренкова, Умарова 0:2
Дмитриченко, Голопутова Чикалкина, Прибылова 0:2
Хабибулин, Цивадзе Белинский, Василенко 0:2
Чернышова, Хабибулина Лисова, Шарапова 2:0
Айнитдинова Саркисова 0:2
Габуева, Пучкова Гринчишина, Корашвили 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Эрматов, Лукманов Мацукевич, Попко 1:2
Попко Фомин 2:1
Попко Бобров 2:0
Янкович, Качич Мацукевич, Попко 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/3"
Поспелова, Кузнецова Калкенова, Раджмохан 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Лига чемпионов 2016/17
ФК Монако Боруссия Д 3:1
Барселона Ювентус 0:0
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
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Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km)
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km)
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km)
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Акита Дияс 11:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Недовесов, Сьен-Йин Томпсон, Уиттингтон 12:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Исмаилов 10:00
Мацукевич, Попко Баладжи, Вардхан 13:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
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Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
Ливерпуль Кристал Пэлас 21:30
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Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Краснодар Арсенал Тл 20:00
Спартак М Урал 22:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Сассуоло Наполи 16:00
Милан Эмполи 19:00
Ювентус Дженоа 00:45
Пескара Рома 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
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Нымме Калью Тулевик 22:00
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка 14:00
Шахтер (мол) Иртыш (мол) 15:00
СДЮШОР №7 Актобе (мол) 15:00
Астана (мол) Кайрат М (мол) 15:00
Тараз (мол) Алтай УК 15:00
Жетысу (мол) Кайсар (мол) 16:00
Акжайык (мол) Ордабасы (мол) 18:00
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Футбол. "Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
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Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Головкину подсказали победную тактику на бой с "Канело"

Также названы преимущества мексиканца над казахстанцем.

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8 Комментариев
Фото: vk.com/ggolovkin
Фото: vk.com/ggolovkin
Обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Аранау поделился своим мнение о том, какую тактику чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Генадию Головкину (37-0, 33 КО) следует избрать на бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).

Ранее бывший соперник "Канело" и его соотечественник Альфредо Ангуло заявил, что у Головкина есть преимущество за счет его силы удара. Однако он усомнился в прочности подбородка казахстанца, так как до этого времени никто не проверял его на 100 процентов. В то же время Ангуло отметил, что "Канело" уже продемонстрировал, что способен держать удар, когда дрался с Джеймсом Кирклендом в 2015 году.

"Киркленд трижды побывал на канвасе, прежде "Канело" нокаутировал его. Но до этого Киркленд сумел донести несколько действительно мощных ударов. Он провел подбородок "Канело", который выстоял и вынес соперника. "Канело" может проделать то же самое и в бою с Головкиным. Киркленд не смог долго сопротивляться "Канело", потому что был слишком медленным.

Прямо сейчас "Канело" выглядит намного быстрее Головкина. Головкин никогда не был быстр в начале боя, но сейчас, похоже, он становится еще медленнее. Его сила по-прежнему в порядке, но скорость и темп работы стали заметно хуже, чем были три года назад. "Канело" будет доминировать за счет своей быстрой работы рук, как это было в бою с Ангуло в 2014 году.

Ангуло выглядел слабым и медленным. Головкину нужно будет внести много изменений в свою манеру ведения боя, если он хочет победить "Канело". Если он будет драться так, как в бою с Джейкобсом, то проиграет "Канело", учитывая его недостаток в скорости и низкую работоспособность. Единственный способ победить - это атаковать наскоком и проводить много комбинаций, измотать соперника и поймать ударом, который не сможет выдержать. Головкину нужно выбрасывать сразу по шесть или более ударов каждый раз, когда он идет на "Канело". В противном случае "Канело" уработает его", - написал автор.
  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Аягоз Сегодня 09:36
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2086
похоже, начинают верить в "старость Головкина"
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Darhan A. Сегодня 09:39
Статус: Профи
Рейтинг: 371
Думаю с Канело будет проще, чем с Джейкобсом, прежде всего за счет роста и длины рук. Канело не очень хорош на ногах и это определенно упростит работу Гены. Единственное что можнт помешать Гене, так это продажные судьи. Понятно, что Канело приносит много денег и никому не хочется терять золотую куру, поэтому если дело дойдет до решения можно потерять пояса. Нужно побеждать нокаутом и без вопросов.
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AbduRahman _________ Сегодня 09:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 801
Darhan A.,Канело лучше работает корпусом и скоростнее чем Джэйкобс так что у него больше шансов на победу чем у Джэйкобса
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Григорий Краснощеков Сегодня 11:14
Статус: МСМК
Рейтинг: 874
AbduRahman _________, " скоростнее чем Джэйкобс" - это в смысле бегает от боя с соперником (GGG) быстрее, или пояса быстрее отдает (без боя)? В остальных компонентах в ринге Джейкобс быстрее и активнее рыжего.
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Ерсин Саулетов Сегодня 09:40
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 695
оттамандар, лучше поспособствуйте по заключению контрактов на бой, победа за Геной!
Ответить 3
 
Арман Сегодня 09:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 705
Ерсин Саулетов,++++++++++++ Маринование боя уже надоело до блевоты!
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Кайрат Нурахметов Сегодня 10:21
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Самое главное Гена уже сломал саулешку, когда сказал что не спустится в весе, а саулешку в итоге прогнулся. Теперь Гена должен иметь эту саулешку.
Ответить 1
 
GOD OF WAR Сегодня 10:21
Статус: Дублёр
Рейтинг: 111
Полюбому ГГГ нокаутирует рыжего
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