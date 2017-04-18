Головкину подсказали победную тактику на бой с "Канело"

Также названы преимущества мексиканца над казахстанцем.
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Фото: vk.com/ggolovkin
Обозреватель портала Boxingnews24.com Джефф Аранау поделился своим мнение о том, какую тактику чемпиону мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Генадию Головкину (37-0, 33 КО) следует избрать на бой с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Ранее бывший соперник "Канело" и его соотечественник Альфредо Ангуло заявил, что у Головкина есть преимущество за счет его силы удара. Однако он усомнился в прочности подбородка казахстанца, так как до этого времени никто не проверял его на 100 процентов. В то же время Ангуло отметил, что "Канело" уже продемонстрировал, что способен держать удар, когда дрался с Джеймсом Кирклендом в 2015 году.
"Киркленд трижды побывал на канвасе, прежде "Канело" нокаутировал его. Но до этого Киркленд сумел донести несколько действительно мощных ударов. Он провел подбородок "Канело", который выстоял и вынес соперника. "Канело" может проделать то же самое и в бою с Головкиным. Киркленд не смог долго сопротивляться "Канело", потому что был слишком медленным.
Прямо сейчас "Канело" выглядит намного быстрее Головкина. Головкин никогда не был быстр в начале боя, но сейчас, похоже, он становится еще медленнее. Его сила по-прежнему в порядке, но скорость и темп работы стали заметно хуже, чем были три года назад. "Канело" будет доминировать за счет своей быстрой работы рук, как это было в бою с Ангуло в 2014 году.
Ангуло выглядел слабым и медленным. Головкину нужно будет внести много изменений в свою манеру ведения боя, если он хочет победить "Канело". Если он будет драться так, как в бою с Джейкобсом, то проиграет "Канело", учитывая его недостаток в скорости и низкую работоспособность. Единственный способ победить - это атаковать наскоком и проводить много комбинаций, измотать соперника и поймать ударом, который не сможет выдержать. Головкину нужно выбрасывать сразу по шесть или более ударов каждый раз, когда он идет на "Канело". В противном случае "Канело" уработает его", - написал автор.
Ранее бывший соперник "Канело" и его соотечественник Альфредо Ангуло заявил, что у Головкина есть преимущество за счет его силы удара. Однако он усомнился в прочности подбородка казахстанца, так как до этого времени никто не проверял его на 100 процентов. В то же время Ангуло отметил, что "Канело" уже продемонстрировал, что способен держать удар, когда дрался с Джеймсом Кирклендом в 2015 году.
"Киркленд трижды побывал на канвасе, прежде "Канело" нокаутировал его. Но до этого Киркленд сумел донести несколько действительно мощных ударов. Он провел подбородок "Канело", который выстоял и вынес соперника. "Канело" может проделать то же самое и в бою с Головкиным. Киркленд не смог долго сопротивляться "Канело", потому что был слишком медленным.
Прямо сейчас "Канело" выглядит намного быстрее Головкина. Головкин никогда не был быстр в начале боя, но сейчас, похоже, он становится еще медленнее. Его сила по-прежнему в порядке, но скорость и темп работы стали заметно хуже, чем были три года назад. "Канело" будет доминировать за счет своей быстрой работы рук, как это было в бою с Ангуло в 2014 году.
Ангуло выглядел слабым и медленным. Головкину нужно будет внести много изменений в свою манеру ведения боя, если он хочет победить "Канело". Если он будет драться так, как в бою с Джейкобсом, то проиграет "Канело", учитывая его недостаток в скорости и низкую работоспособность. Единственный способ победить - это атаковать наскоком и проводить много комбинаций, измотать соперника и поймать ударом, который не сможет выдержать. Головкину нужно выбрасывать сразу по шесть или более ударов каждый раз, когда он идет на "Канело". В противном случае "Канело" уработает его", - написал автор.