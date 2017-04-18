После того, что я сделаю с Рейесом, все захотят увидеть мой бой с "Канело" - Давид Лемье

Канадец выступит в андекарте у мексиканца.
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- Чавеса нельзя недооценивать, но если бы у меня были лишние деньги, то я поставил бы на "Канело" - Лемье
Давид Лемье. Фото с сайта Ghanamma.com
Бывший чемпион мира в среднем весе канадский боксер Давид Лемье (37-3, 33 КО) заявил о намерении провести бой с обладателем титула WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО).
Лемье выйдет на ринг в рамках вечера бокса 6 мая в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между "Канело" и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО). Соперником канадца будет еще один боксер из Мексики Маркос Рейес (35-4, 26 КО).
"После того, что я сделаю 6 мая, все захотят увидеть мой бой с "Канело". Я не прошу дать мне какой-то бой, я получу это право. То, что я сделаю с Рейесом, выведет меня на нужные позиции, чтобы я мог драться с "Канело". Но сначала мне нужно позаботиться о Рейесе, который тоже хороший боец", - цитирует Лемье Boxingscene.com.
Ранее промоутер "Канело" Эрик Гомес не исключил, что Лемье может стать следующим соперником мексиканца. По его словам, они рассматривают кандидатуру канадца в качестве возможной замены казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) на тот случай, если их переговоры по бою на сентябрь сорвутся.
Лемье выйдет на ринг в рамках вечера бокса 6 мая в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между "Канело" и его соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО). Соперником канадца будет еще один боксер из Мексики Маркос Рейес (35-4, 26 КО).
"После того, что я сделаю 6 мая, все захотят увидеть мой бой с "Канело". Я не прошу дать мне какой-то бой, я получу это право. То, что я сделаю с Рейесом, выведет меня на нужные позиции, чтобы я мог драться с "Канело". Но сначала мне нужно позаботиться о Рейесе, который тоже хороший боец", - цитирует Лемье Boxingscene.com.
Ранее промоутер "Канело" Эрик Гомес не исключил, что Лемье может стать следующим соперником мексиканца. По его словам, они рассматривают кандидатуру канадца в качестве возможной замены казахстанцу Геннадию Головкину (37-0, 33 КО) на тот случай, если их переговоры по бою на сентябрь сорвутся.