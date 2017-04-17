Букмекеры определились с победителем боя экс-соперников Головкина

Мартин Мюррей и Габриэль Росадо проведут поединок уже в эти выходные.
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В ночь с 22 на 23 апреля бывшие соперники лучшего средневеса мира казахстанца Геннадия Головкина британец Мартин Мюррей и американец Габриэль Росадо проведут очный поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок боксеров состоится в Ливерпуле (Мерсисайд, Великобритания). По мнению букмекерской компании Tennisi.kz, фаворитом этого противостояния является Мюррей. Так, коэффициент на победу британца равен 1.28, в то время, как на успех Росадо - 3.45. На то, что этот бой завершится вничью, коэффициент равен 20. Сделать ставку на это событие можно здесь.
Напомним, что Головкин встречался с Росадо в январе 2013 года и одержал досрочную победу в седьмом раунде. А с Мюрреем казахстанец провел бой в февраля 2015-го, завершив бой в 11-м раунде.