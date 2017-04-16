Чемпион мира в легком весе хочет провести бой с Василием Ломаченко

Украинец владеет поясом WBO в первом легком весе.
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Терри Флэнаган. Фото BoxingScene
Чемпион мира в легком весе по версии WBO Терри Флэнаган (33-0, 13 KO) заинтересован в поединке с обладателем пояса WBO во втором полулегком весе украинцем Василием Ломаченко (8-1, 6 КО). Об этом в интервью BoxingScene рассказал менеджер британца Стив Вуд.
Он считает, что Фланаган, выступающий на категорию тяжелее, чем Ломаченко, готов конкурировать с украинцем.
"Мы очень заинтересованы в переговорах по этому бою. Ломаченко - боксер первого легкого веса, который прежде выступал в полулегком весе, поэтому он перейдет в этот дивизион, чтобы стать чемпионом в трех весовых категориях. Учитывая его способности, можно сказать, что он может сделать это.
Что касается нас, то мы легко провели пять защит титула, и теперь следующий шаг - это либо объединительный поединок, либо бой с Ломаченко. Василий очень хорош, но Терри является легковесом, который хорошо работает на ногах. Мы находимся на уровне, позволяющем соперничать с Ломаченко, так почему бы не воспользоваться шансом", - цитирует Вуда "Чемпионат".
Отметим, что в своем последнем бою Ломаченко 4 апреля техническим нокаутом победил американца Джейсона Сосу (20-2-4, 15 КО), а Фланаган за четыре дня до этого единогласным решением судей взял верх над россиянином Петром Петровым (38-5-2, 19 КО).
Он считает, что Фланаган, выступающий на категорию тяжелее, чем Ломаченко, готов конкурировать с украинцем.
"Мы очень заинтересованы в переговорах по этому бою. Ломаченко - боксер первого легкого веса, который прежде выступал в полулегком весе, поэтому он перейдет в этот дивизион, чтобы стать чемпионом в трех весовых категориях. Учитывая его способности, можно сказать, что он может сделать это.
Что касается нас, то мы легко провели пять защит титула, и теперь следующий шаг - это либо объединительный поединок, либо бой с Ломаченко. Василий очень хорош, но Терри является легковесом, который хорошо работает на ногах. Мы находимся на уровне, позволяющем соперничать с Ломаченко, так почему бы не воспользоваться шансом", - цитирует Вуда "Чемпионат".
Отметим, что в своем последнем бою Ломаченко 4 апреля техническим нокаутом победил американца Джейсона Сосу (20-2-4, 15 КО), а Фланаган за четыре дня до этого единогласным решением судей взял верх над россиянином Петром Петровым (38-5-2, 19 КО).