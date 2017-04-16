Президент WBC прорекламировал Головкина в футболке Супермена

Казахстанский боксер является чемпионом организации в среднем весе.
Сегодня 09:11
Ссылки по теме:
Сулейман и Головкин. Фото: WBC
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман опубликовал в своих соцсетях фотографию в бейсболке с инициалами казахстанца Геннадия Головкина, являющегося чемпионом организации в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Мой пляжный комплект с кепкой GGG", - написал Сулейман в своем твиттере, запечатленный на фото в футболке с логотипом Супермена.
"Прекрасное фото! Супермен и GGG - победная комбинация", - отметил известный американский обозреватель бокса Берни Бармасель.
Добавим, что Головкин, помимо титула WBC, также владеет поясами WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе.
"Мой пляжный комплект с кепкой GGG", - написал Сулейман в своем твиттере, запечатленный на фото в футболке с логотипом Супермена.
My beach outfit with @GGGBoxing cap @BernieBahrmasel @TomLoeffler1 @WBCBoxing pic.twitter.com/KApz9roYCR— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) 17 апреля 2017 г.
"Прекрасное фото! Супермен и GGG - победная комбинация", - отметил известный американский обозреватель бокса Берни Бармасель.
Beautiful Photo!!! Superman & GGG, A Winning Combination!!! https://t.co/QorqShTrHh— Bernie Bahrmasel (@BernieBahrmasel) 17 апреля 2017 г.
Добавим, что Головкин, помимо титула WBC, также владеет поясами WBA (Super), IBO и IBF в среднем весе.