Ковалев нас не запугает, мы люди божьи. Мы уже взломали его код - менеджер Уорда

Ранее Принс предложил Путину миллионное пари на исход их реванша.
Вчера 23:41
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Фото с сайта boxingscene.com
Джеймс Принс, менеджер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уорда (31-0, 15 КО), уверен в победе своего подопечного над россиянином Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО) в их реванше.
"Менеджер Ковалева говорил, что не любит болтать, но, как мы увидели, слов у него хватает. Он многое сказал, но в его словах не было правды, и я хотел бы подчеркнуть его ложь, - цитирует Принса BoxingScene.com. - Андре Уорд - золотой медалист Олимпиады. Это значит, что он дрался не только с русскими, но и с бойцами со всего мира. Он завоевал золотую медаль. Он путешествовал по миру и победил всех. Я продолжаю твердить всем людям, начиная с Серхио, что он нас не запугает, мы люди божьи. Мы уже взломали твой код и продолжим там, где остановились, 17 июня".
Ранее Принс предложил Владимиру Путину миллионное пари на исход матча-реванша Уорда с Ковалевым, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе.
В первом бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, прошедшем 20 ноября в Лас-Вегасе, победу единогласным решением праздновал Уорд, который побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, Ковалев потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.
"Менеджер Ковалева говорил, что не любит болтать, но, как мы увидели, слов у него хватает. Он многое сказал, но в его словах не было правды, и я хотел бы подчеркнуть его ложь, - цитирует Принса BoxingScene.com. - Андре Уорд - золотой медалист Олимпиады. Это значит, что он дрался не только с русскими, но и с бойцами со всего мира. Он завоевал золотую медаль. Он путешествовал по миру и победил всех. Я продолжаю твердить всем людям, начиная с Серхио, что он нас не запугает, мы люди божьи. Мы уже взломали твой код и продолжим там, где остановились, 17 июня".
Ранее Принс предложил Владимиру Путину миллионное пари на исход матча-реванша Уорда с Ковалевым, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе.
В первом бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, прошедшем 20 ноября в Лас-Вегасе, победу единогласным решением праздновал Уорд, который побывал в нокдауне во втором раунде. Таким образом, Ковалев потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.