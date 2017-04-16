В бою с Головкиным "Канело" выйдет на новый уровень PPV, а иначе фанаты начнут бежать с его корабля - СМИ

Несколько причин, почему мексиканец нуждается в бою с GGG.
Вчера 21:22
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"Канело" с фанатами. Фото с сайта Boxing Scene
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз привел несколько причин, почему мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО) важно провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО).
"Канело может начать терять фанатов, если в ближайшее время не согласится на бой с Головкиным. Фанаты могут начать бежать с его корабля, если увидят, что "Канело" избегает Головкина, и станут поддерживать других боксеров, готовых рисковать своей карьерой и не испытывающих проблем с выступлением в своих весовых категориях.
Это будет позором, если "Канело" никогда так и не встретится с Головкиным, потому что фанаты хотят увидеть этот бой. Канело нуждается в Головкине, чтобы выйти на новый уровень PPV-продаж. Если вас удивляет, почему он до сих пор за свою карьеру не преодолел барьер в миллион PPV, то это связано с отсутствием побед над качественными соперниками. Любители бокса хотят видеть Альвареса в конкурентных боях, а не в мисматчах с Амиром Ханом и Лиамом Смитом.
Это выглядело странным, когда в прошлом году мексиканская звезда бросил свой титул WBC в среднем весе, когда ему было приказано Всемирным боксерским советом защищать свой пояс в бою с Головкиным. Когда боец отказывается от своего титула, чтобы не столкнуться с определенным соперником, считается, что он уклоняется от него, чтобы избежать потенциального неловкого поражения.
"Канело" освободил титул в прошлом году. Этого бы не случилось семь или больше лет тому назад. Это современная история. Великие боксеры прошлого никогда не пошли бы на подобный шаг. Вы могли бы представить, что Роберто Дюран освободил свой титул, если бы ему назначали определенного претендента? Лично я - нет.
Головкин был нужен Канело еще несколько лет назад, чтобы в поединке с ним доказать, что он является не просто переоцененным боксером, который популярен из-за того, как он выглядит, а не того, с кем дерется. Ведь в его карьере лишь трех соперников можно назвать реально сильными: Флойда Мейвезера, Эрисланди Лару и Остина Траута. Мигель Котто также был хорош, но в более молодом возрасте, а не когда бился с Канело в 2015 году.
Если "Канело" нокаутирует Чавеса-младшего 6 мая, у нас может быть шанс увидеть Головкина в качестве его следующего соперника в декабре. Это было бы долгожданным облегчением для болельщиков, которые думали, что они никогда не увидят, как "Канело" наконец встретится с Головкиным", - написал автор.
Между тем Чавес-младший объяснил, почему "Канело" никогда не станет драться с Головкиным. Подробнее можно прочитать здесь.
"Канело может начать терять фанатов, если в ближайшее время не согласится на бой с Головкиным. Фанаты могут начать бежать с его корабля, если увидят, что "Канело" избегает Головкина, и станут поддерживать других боксеров, готовых рисковать своей карьерой и не испытывающих проблем с выступлением в своих весовых категориях.
Это будет позором, если "Канело" никогда так и не встретится с Головкиным, потому что фанаты хотят увидеть этот бой. Канело нуждается в Головкине, чтобы выйти на новый уровень PPV-продаж. Если вас удивляет, почему он до сих пор за свою карьеру не преодолел барьер в миллион PPV, то это связано с отсутствием побед над качественными соперниками. Любители бокса хотят видеть Альвареса в конкурентных боях, а не в мисматчах с Амиром Ханом и Лиамом Смитом.
Это выглядело странным, когда в прошлом году мексиканская звезда бросил свой титул WBC в среднем весе, когда ему было приказано Всемирным боксерским советом защищать свой пояс в бою с Головкиным. Когда боец отказывается от своего титула, чтобы не столкнуться с определенным соперником, считается, что он уклоняется от него, чтобы избежать потенциального неловкого поражения.
"Канело" освободил титул в прошлом году. Этого бы не случилось семь или больше лет тому назад. Это современная история. Великие боксеры прошлого никогда не пошли бы на подобный шаг. Вы могли бы представить, что Роберто Дюран освободил свой титул, если бы ему назначали определенного претендента? Лично я - нет.
Головкин был нужен Канело еще несколько лет назад, чтобы в поединке с ним доказать, что он является не просто переоцененным боксером, который популярен из-за того, как он выглядит, а не того, с кем дерется. Ведь в его карьере лишь трех соперников можно назвать реально сильными: Флойда Мейвезера, Эрисланди Лару и Остина Траута. Мигель Котто также был хорош, но в более молодом возрасте, а не когда бился с Канело в 2015 году.
Если "Канело" нокаутирует Чавеса-младшего 6 мая, у нас может быть шанс увидеть Головкина в качестве его следующего соперника в декабре. Это было бы долгожданным облегчением для болельщиков, которые думали, что они никогда не увидят, как "Канело" наконец встретится с Головкиным", - написал автор.
Между тем Чавес-младший объяснил, почему "Канело" никогда не станет драться с Головкиным. Подробнее можно прочитать здесь.