Казахстанский боксер Ашкеев рассказал о сечке, крови и нокауте во время боя в США

В минувшие выходные он выиграл восьмой профессиональный поединок.

28-летний казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как добивался восьмой победы и с какими проблемами столкнулся в ринге.



- Бой прошел не так, как планировали. В первом же раунде соперник ударил головой, и у меня открылась большая сечка. Я сразу начал поднимать темп, чтобы бой не остановили. Пару раундов я активно шел вперед, хотел завершить бой досрочно - нокаутировать соперника.



Потом наш катман все же остановил кровь во время перерыва. Тренер подсказал, что нужно работать на скорости - у соперника ноги "не идут". Я начал его немного обманывать и проваливать. Он пропускал много ударов. В середине седьмого раунда после очередной многоударной комбинации судья остановил бой.



- Наверное, такой бой полезен с позиции опыта, риска и азарта.



- Да, это опыт для меня и для тех, кто рядом со мной. Они все видели своими глазами. Асхат Уалиханов и Мейирим Нурсултанов всегда рядом со мной. Мы всегда друг другу подсказываем ошибки, помогаем на тренировках и в бою. Я слышал, как Мейирим кричал, что мне делать на ринге, ведь cо стороны виднее.







- На шортах надпись Madiyar сменилась на Rysbek. С чем это связано?



- Это имя моего отца. Семь лет назад он ушел из жизни и не знал, что я буду профессиональным боксером. И вот, я решил сделать такое изменение.



- Стал профессиональным боксером, который за полтора года выиграл в США восемь боев. Это любимое дело или работа?



- Я решил попробовать себя в профессиональном боксе и приехал в США. И раз взялся, то хочу добиться высоких результатов. С другой стороны, это как работа для меня.



Напомним, 28-летний казахстанский боксер-профессионал Мадияр Ашкеев (8-0-0, 4 КО) выиграл свой восьмой поединок на профи-ринге. Этот успех позволил ему подняться на 56 мест в рейтинге.



Фото со страницы Мадияра Ашкеева в "Фейсбуке".