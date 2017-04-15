Бой Головкина с "Канело" или Чавесом лишит Джейкобса реванша, но дает шанс Сондерсу - экс-чемпион мира

Ранее сообщалось, что GGG может встретиться с "Канело" в сентябре.
Ссылки по теме:
- Скорее всего, следующим соперником Головкина станет "Канело" - источник
- Американский журналист объяснил, почему Головкин рискует остаться без больших боев в 2017 году
- Мало кто может сказать "Канело", что он испугался Головкина. Поэтому он обиделся на меня - Чавес-младший
Экс-чемпион мира в полусреднем и среднем весе, а ныне известный американский тренер Бадди Макгирт в интервью BoxingNews24 высказался о возможных боях казахстанца Геннадия Головкина.
53-летний Макгирт известен по работе со многими боксерами, среди которых Майк Тайсон, Артуро Гатти, Джеймс Тони и другие. В июне 2013 года его британский подопечный Мэттью Маклин проиграл Головкину нокаутом в третьем раунде.
В последнем на сегодня бою Головкин 18 марта единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. Казахстанец впервые в карьере провел на ринге все 12 раундов.
"Если Головкин встретится с победителем боя "Канело" - Чавес, это погубит реванш с Джейкобсом. Но это не касается возможного поединка с Сондерсом. Чтобы считаться великим, нужно драться с лучшими. Великие, бывает, тоже проигрывают или выглядят плохо на ринге.
Чтобы доказать свое величие, нужно яркое возвращение против тяжелого соперника. На мой взгляд, бой с Сондерсом не покажет величие. Мы не знаем точно, но я бы встретился с Джейкобсом, который разоблачил его", - заявил Макгирт.
Следующий бой Головкина может пройти в июне в Астане. По информации американского журналиста Криса Мэнникса, казахстанец отказался от объединительного поединка с британцем Билли Джо Сондерсом ради встречи с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в сентябре.
Сам же "Канело" 6 мая в Лас-Вегасе встретится с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.