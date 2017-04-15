Хоть PPV-цифры Головкина и не высоки, вряд ли найдется тот, кто выключит его новый бой на ТВ - СМИ

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Бавария 0:0
Дармштадт 1898 Шальке-04 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Борнмут 4:0
Кристал Пэлас Лестер Сити 2:2
Саутгемптон Манчестер Сити 0:3
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Манчестер Юнайтед Челси 2:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Левадия 0:2
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Окжетпес (мол) Астана (мол) 3:2
Иртыш (мол) Акжайык (мол) 2:1
Кайсар (мол) Шахтер (мол) 0:4
Кайрат М (мол) СДЮШОР №7 3:1
Рузаевка Тараз (мол) 1:0
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд 2016/17. Дивизион I группа В
Казахстан Италия 2:1
Словакия Латвия 8:0
Китай Польша 6:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
СКА Металлург Мг 3:2
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Динамо Блш 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Астана (фарм) 72:56
Окжетпес Тигры Астаны 61:100
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Попко Вилелья Мартинес 1:2
Керимбаева Саркисова 2:0
Салаба, Сикора Хабибулин, Попко 2:1
Кремень, Сизикова Клюева, Шарифова 2:1
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Минокоси Дияс 0:2
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Ливерпуль 0:1
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 19:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Сельта 00:45
Алавес Вильярреал 00:45
Севилья Гранада 00:45
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Реал М Барселона 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 22:00
Фиорентина Интер 00:45
Ювентус Дженоа 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Иртыш Кайрат
Ордабасы Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
Манчестер Юнайтед Андерлехт 01:05
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 22:00
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 17:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 17:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 20:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 19:00
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Мартин Недовесов 08:00
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Обсуждаемые

Какая команда станет чемпионом Казахстана по футболу?

Хоть PPV-цифры Головкина и не высоки, вряд ли найдется тот, кто выключит его новый бой на ТВ - СМИ

GGG назвали лучшим боксером наступательного стиля современности.

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7 Комментариев
Келл Брук и Геннадий Головкин. Фото: Sky Sports
Келл Брук и Геннадий Головкин. Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) вошел в список самых захватывающих боксеров современности по версии портала Boxingnews24.com.

При этом авторы назвали Головкина лучшим боксером наступательного стиля, за что его и полюбили поклонники.

"Здесь первый номер - Геннадий Головкин. Хотя ему и не хватает силы нокаута одним ударом, как у Сауля Альвареса, Головкина нетрудно найти в ринге. За исключением боя с Дэвидом Лемье, Головкин на самом деле не только боксирует, толкает или отходит. Он целиком находится перед вами, наносит свой джеб, готовясь пустить в ход свое главное оружие - мощные силовые удары, которые он использует чаще, чем кто-либо. Даже критики Головкина не могут сказать, что его поединки бывают скучными. Даже бой с Келлом Бруком, несмотря на разницу в весе, был захватывающим. Бой с Кертисом Стивенсом был таким же.

На самом деле единственным его поединком, который, возможно, нельзя назвать таковым, был бой с Дэниэлом Джейкобсом, но это в основном связано с Джейкобсом, так как GGG весь вечер был перед его лицом. Хоть PPV-цифры (платные трансляции) Головкина и не высоки, вряд ли найдется тот, кто выключит его новый поединок на ТВ. Наступательные бойцы вроде Головкина - это то, что многие и считают боксом. Без гладкой защиты, без искусной работы ног, лишь двое бойцов, стоящих лоб в лоб, что Геннадий умеет делать лучше кого-либо. Тот факт, что он заслужил это место выше Шона Портера, Сергея Ковалева и Руслана Проводникова, служит напоминаем о том, что обычная боксерская публика думает о его стиле бокса", - говорится в заметке.

Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде. По последним данным, которые привел промоутер GGG Том Леффлер, их бой собрал 170 тысяч PPV. По этому показателю он неофициально обошел результаты поединка между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом (160-165 тысяч).

Однако инсайдер назвал эти цифры завышенными и привел реальные данные.
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
semser semserov Вчера 16:12
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
Алға, Гена!
Ответить 4
 
Zauresh B. Вчера 16:21
Статус: Профи
Рейтинг: 357
Бои Гены всегда интересные!
Ответить 4
 
Viprin Viprin Вчера 16:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1579
ГГГ лучший боксер мира на данный момент!
Ответить 4
 
Григорий Краснощеков Вчера 16:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 873
Viprin Viprin, да, и самое главное самый зрелищный. Был он америкосом или латиносом, был бы самым высокооплачиваемым!
Ответить 1
 
Rassul Talapov Вчера 17:16
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
Без искусной работы ног????? В среднем весе ноги Гены на 1ом месте))
Ответить 2
 
Чемпион Чемпионов Вчера 18:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Rassul Talapov ,Во во, а про силу нокаута одним ударом Альвареса вообще бред...
Ответить 2
 
Каппас Жакупов Вчера 23:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 124
Сауля Гена положит в 6-8 раунде, но для начала он с ним поиграет в кошки -мышки.
Ответить 1
 