Хоть PPV-цифры Головкина и не высоки, вряд ли найдется тот, кто выключит его новый бой на ТВ - СМИ

GGG назвали лучшим боксером наступательного стиля современности.
Вчера 15:50
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Келл Брук и Геннадий Головкин. Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) вошел в список самых захватывающих боксеров современности по версии портала Boxingnews24.com.
При этом авторы назвали Головкина лучшим боксером наступательного стиля, за что его и полюбили поклонники.
"Здесь первый номер - Геннадий Головкин. Хотя ему и не хватает силы нокаута одним ударом, как у Сауля Альвареса, Головкина нетрудно найти в ринге. За исключением боя с Дэвидом Лемье, Головкин на самом деле не только боксирует, толкает или отходит. Он целиком находится перед вами, наносит свой джеб, готовясь пустить в ход свое главное оружие - мощные силовые удары, которые он использует чаще, чем кто-либо. Даже критики Головкина не могут сказать, что его поединки бывают скучными. Даже бой с Келлом Бруком, несмотря на разницу в весе, был захватывающим. Бой с Кертисом Стивенсом был таким же.
На самом деле единственным его поединком, который, возможно, нельзя назвать таковым, был бой с Дэниэлом Джейкобсом, но это в основном связано с Джейкобсом, так как GGG весь вечер был перед его лицом. Хоть PPV-цифры (платные трансляции) Головкина и не высоки, вряд ли найдется тот, кто выключит его новый поединок на ТВ. Наступательные бойцы вроде Головкина - это то, что многие и считают боксом. Без гладкой защиты, без искусной работы ног, лишь двое бойцов, стоящих лоб в лоб, что Геннадий умеет делать лучше кого-либо. Тот факт, что он заслужил это место выше Шона Портера, Сергея Ковалева и Руслана Проводникова, служит напоминаем о том, что обычная боксерская публика думает о его стиле бокса", - говорится в заметке.
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде. По последним данным, которые привел промоутер GGG Том Леффлер, их бой собрал 170 тысяч PPV. По этому показателю он неофициально обошел результаты поединка между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом (160-165 тысяч).
Однако инсайдер назвал эти цифры завышенными и привел реальные данные.
При этом авторы назвали Головкина лучшим боксером наступательного стиля, за что его и полюбили поклонники.
"Здесь первый номер - Геннадий Головкин. Хотя ему и не хватает силы нокаута одним ударом, как у Сауля Альвареса, Головкина нетрудно найти в ринге. За исключением боя с Дэвидом Лемье, Головкин на самом деле не только боксирует, толкает или отходит. Он целиком находится перед вами, наносит свой джеб, готовясь пустить в ход свое главное оружие - мощные силовые удары, которые он использует чаще, чем кто-либо. Даже критики Головкина не могут сказать, что его поединки бывают скучными. Даже бой с Келлом Бруком, несмотря на разницу в весе, был захватывающим. Бой с Кертисом Стивенсом был таким же.
На самом деле единственным его поединком, который, возможно, нельзя назвать таковым, был бой с Дэниэлом Джейкобсом, но это в основном связано с Джейкобсом, так как GGG весь вечер был перед его лицом. Хоть PPV-цифры (платные трансляции) Головкина и не высоки, вряд ли найдется тот, кто выключит его новый поединок на ТВ. Наступательные бойцы вроде Головкина - это то, что многие и считают боксом. Без гладкой защиты, без искусной работы ног, лишь двое бойцов, стоящих лоб в лоб, что Геннадий умеет делать лучше кого-либо. Тот факт, что он заслужил это место выше Шона Портера, Сергея Ковалева и Руслана Проводникова, служит напоминаем о том, что обычная боксерская публика думает о его стиле бокса", - говорится в заметке.
Напомним, Головкин победил Джейкобса единогласным решением судей, отправив американца в нокдаун в четвертом раунде. По последним данным, которые привел промоутер GGG Том Леффлер, их бой собрал 170 тысяч PPV. По этому показателю он неофициально обошел результаты поединка между Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом (160-165 тысяч).
Однако инсайдер назвал эти цифры завышенными и привел реальные данные.