Мейирим Нурсултанов поблагодарил болельщиков за поддержку в поединке с Ольверой

Казахстанец одержал победу над соперником техническим нокаутом.
Вчера 13:28
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- Мейирим Нурсултанов победил Хавьера Ольверу техническим нокаутом
Мейирим Нурсултанов с менеджером Эгисом Климасом. Фото Miguel Salazar
Бывший боксер "Астана Арланс" Мейирим Нурсултанов, ныне выступающий на профи-ринге, поблагодарил своих поклонников за поддержку в бою против мексиканца Хавьера Ольверы, передает корреспондент Vesti.kz.
"Спасибо вам за то, что поддерживали меня", - написал казахстанский боксер в Instagram.
Вечер бокса, в котором участвовал казахстанец, проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Свой поединок Мейирим завершил во втором раунде, когда рефери остановил откровенное избиение мексиканского боксера. В результате Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом.
Это был второй бой Нурсултанова на профи-ринге. В ноябре 2016 года он единогласным решением судей победил американца Генри Бекфорда, проведя на ринге все шесть раундов.
В рамках данного вечера бокса Мадияр Ашкеев нокаутировал американца Шона Кэмерона.
Главным событием шоу стал бой между кубинцем Салливаном Баррерой (18-1, 13 КО) и Полом Паркером (8-1, 4 КО) из США. Баррера одержал досрочную победу.
"Спасибо вам за то, что поддерживали меня", - написал казахстанский боксер в Instagram.
Вечер бокса, в котором участвовал казахстанец, проходил в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Свой поединок Мейирим завершил во втором раунде, когда рефери остановил откровенное избиение мексиканского боксера. В результате Нурсултанов одержал победу техническим нокаутом.
Это был второй бой Нурсултанова на профи-ринге. В ноябре 2016 года он единогласным решением судей победил американца Генри Бекфорда, проведя на ринге все шесть раундов.
В рамках данного вечера бокса Мадияр Ашкеев нокаутировал американца Шона Кэмерона.
Главным событием шоу стал бой между кубинцем Салливаном Баррерой (18-1, 13 КО) и Полом Паркером (8-1, 4 КО) из США. Баррера одержал досрочную победу.