За четыре месяца узнал о Ковалеве больше, чем за 12 раундов боя - Андре Уорд

Матч-реванш боксеров состоится летом в Лас-Вегасе.
Вчера 09:20
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Фото с сайта FightNews.RU
Американец Андре Уорд (31-0, 15 КО) сравнил россиянина Сергея Ковалева (30-1-1, 26 КО) с гопником, привыкшим, что ему никто не перечит, а после того как кто-то дал отпор, не знающим, как вести себя в новой и непривычной ситуации. Об этом пишет vRINGe.com со ссылкой на BoxingScene.
"За последние четыре месяца я о нем узнал больше, чем смог бы за все 12 раундов боя", - утверждает Андре.
По словам Уорда, о мужчине "многое узнаешь, когда у него случаются неприятности".
"При этом, уточню, я не говорю, что у него не может быть собственного мнения по поводу того решения судей. Но то, как он это презентует... Мне остается только откинуться на стуле, наблюдать и мотать на ус", - отметил он.
Напомним, что 17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом. В первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, единогласным решением судей победил Андре Уорд.
"За последние четыре месяца я о нем узнал больше, чем смог бы за все 12 раундов боя", - утверждает Андре.
По словам Уорда, о мужчине "многое узнаешь, когда у него случаются неприятности".
"При этом, уточню, я не говорю, что у него не может быть собственного мнения по поводу того решения судей. Но то, как он это презентует... Мне остается только откинуться на стуле, наблюдать и мотать на ус", - отметил он.
Напомним, что 17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между российским боксером Сергеем Ковалевым и чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американцем Андре Уордом. В первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, единогласным решением судей победил Андре Уорд.