Фредди Роуч назвал возможных соперников Пакьяо после боя с Хорном

Он не сомневается, что филиппинец нокаутирует австралийца.
Вчера 00:07
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Фредди Роуч и Мэнни Пакьяо. Фото Boxing Insider
Тренер чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО) Фредди Роуч назвал возможных соперников филиппинца после боя с австралийцем Джеффом Хорном (16-1, 11 KO).
В их число вошли британец Амир Хан (31-4, 19 KO), американец Теренс Кроуфорд (30-0, 21 KO) и еще один представитель США Майки Гарсия (36-0, 33 KO).
"В предыдущем бою Мэнни я видел многое от прежнего Пакьяо, в том смысле, что он был агрессивен и не боялся причинить боль оппоненту. Несколько лет этого не было из-за религиозных убеждений Мэнни, но сейчас он вновь полон агрессии. Как я говорил раньше, он нокаутирует Хорна.
Я рад, что нашим противником стал именно Джефф Хорн. Нам нужен такой бой, чтобы подготовиться к большим противостояниям. Следующим соперником Пакьяо будет Кроуфорд, Хан или Майки Гарсия", - цитирует Роуча "Чемпионат".
Отметим, что бой Пакьяо с Хорном пройдет 2 июля в австралийском Брисбене. Для 38-летнего филиппинца это будет пятая страна, в которой он проводил поединки, а вот его 29-летний оппонент никогда не дрался за пределами родины.
Изначально Пакьяо планировал провести бой с Ханом. Филиппинец даже успел официально объявить о поединке, однако сделке помешало отсутствие спонсоров.
В их число вошли британец Амир Хан (31-4, 19 KO), американец Теренс Кроуфорд (30-0, 21 KO) и еще один представитель США Майки Гарсия (36-0, 33 KO).
"В предыдущем бою Мэнни я видел многое от прежнего Пакьяо, в том смысле, что он был агрессивен и не боялся причинить боль оппоненту. Несколько лет этого не было из-за религиозных убеждений Мэнни, но сейчас он вновь полон агрессии. Как я говорил раньше, он нокаутирует Хорна.
Я рад, что нашим противником стал именно Джефф Хорн. Нам нужен такой бой, чтобы подготовиться к большим противостояниям. Следующим соперником Пакьяо будет Кроуфорд, Хан или Майки Гарсия", - цитирует Роуча "Чемпионат".
Отметим, что бой Пакьяо с Хорном пройдет 2 июля в австралийском Брисбене. Для 38-летнего филиппинца это будет пятая страна, в которой он проводил поединки, а вот его 29-летний оппонент никогда не дрался за пределами родины.
Изначально Пакьяо планировал провести бой с Ханом. Филиппинец даже успел официально объявить о поединке, однако сделке помешало отсутствие спонсоров.