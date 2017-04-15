Рафаэль назвал возможную замену Головкину на сентябрьский бой с "Канело"

Мексиканец следующий бой проведет 6 мая.
15 апреля 15:42
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Коллаж twitter.com
Аналитик ESPN Дэн Рафаэль оптимистично относится к достижению соглашения о бое между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом в сентябре.
Следующий поединок Альварес проведет 6 мая в Лас-Вегасе против своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего. В андеркарте этого вечера бокса выступит и канадец Давид Лемье, который проиграл Головкину в октябре 2015 года.
Именно в лице Лемье Рафаэль видит потенциального соперника для "Канело", если тот не сможет договориться с Головкиным. Стоит отметить, что интересы канадского и мексиканского боксеров представляет одна промоутерская компания - Golden Boy.
"Я думаю, договорятся с GGG. Если по какой-то причине не договорятся, я думаю, это будет Лемье, если он победит в андеркарте 6 мая. Это говорит о том, что я очень оптимистично отношусь к тому, что соглашение с GGG будет достигнуто", - сказал Рафаэль в своем чате на ESPN.
Ранее Рафаэль сообщил, что возможный бой Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом в июне "похоронен", а в сентябре казахстанец, скорее всего, встретится с "Канело".
Следующий поединок Альварес проведет 6 мая в Лас-Вегасе против своего соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего. В андеркарте этого вечера бокса выступит и канадец Давид Лемье, который проиграл Головкину в октябре 2015 года.
Именно в лице Лемье Рафаэль видит потенциального соперника для "Канело", если тот не сможет договориться с Головкиным. Стоит отметить, что интересы канадского и мексиканского боксеров представляет одна промоутерская компания - Golden Boy.
"Я думаю, договорятся с GGG. Если по какой-то причине не договорятся, я думаю, это будет Лемье, если он победит в андеркарте 6 мая. Это говорит о том, что я очень оптимистично отношусь к тому, что соглашение с GGG будет достигнуто", - сказал Рафаэль в своем чате на ESPN.
Ранее Рафаэль сообщил, что возможный бой Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом в июне "похоронен", а в сентябре казахстанец, скорее всего, встретится с "Канело".