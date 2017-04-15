Дмитрий Бивол нокаутировал Сэмюэла Кларксона

Россиянин уже в первом раунде дважды отправил соперника на настил ринга.
Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе 26-летний россиянин Дмитрий Бивол нокаутировал 26-летнего американца Сэмюэла Кларксона, сообщает allboxing.ru.
Этот поединок стал главным в боксерском шоу ShoBox в США.
Уже в первом раунде Бивол дважды отправил Кларксона на настил ринга: сначала ударом по корпусу, а затем в подбородок. В четвертом раунде Бивол вновь отправил Кларксона в нокдаун, тот с очень большим трудом встал, но рефери вмешался и остановил бой.
Напомним, ранее Бивол выступал во Всемирной серии бокса (WSB) в составе Russian Boxing Team. В одном из поединков он уже в первом раунде нокаутировал Данабека Сужанова из "Астана Арланс".
Завершение боя Бивол-Кларксон на #ShoBOX pic.twitter.com/y2e3Zo7NQA— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 15 апреля 2017 г.