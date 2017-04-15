Мигель Котто планирует провести два боя в 2017 году

Пуэрториканец не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда проиграл "Канело".
14 апреля 23:37
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Мигель Котто. Фото с сайта tofight.ru
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 КО) планирует провести два боя в 2017 году. Об этом в интервью BoxingScene сообщил Майкл Йормарк - президент промоутерской компании Roc Nation, которая ведет дела пуэрториканского боксера.
Проблемы возникли с подбором соперника. Возвращение Котто запланировано на июнь, а еще один поединок может пройти в конце года.
"Мы нацелены на организацию для него боя 24 июня. Однако мы еще не нашли ему соперника. Сейчас есть пара кандидатов, которых мы оцениваем. Каждая сделка подразумевает решение каких-то проблем. Мы надеемся, что в течение последующих 7-10 дней определимся с соперником для Мигеля на 24 июня.
Мы стремимся к тому, чтобы он провел два боя до конца года. В конце концов, Мигель будет драться с тем, с кем захочет сражаться. В идеале он проведет бой в июне, а затем еще один в четвертом квартале текущего года", - цитирует Йормарка "Чемпионат".
36-летний Котто не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО) пояс WBC в среднем весе. Возвращение пуэрториканца ожидалось в этом феврале, однако его поединок с Джеймсом Кирклендом (32-2, 28 KO) был отменен из-за травмы.
Ранее Котто заявлял, что проведет еще два боя, после чего завершит карьеру.
Проблемы возникли с подбором соперника. Возвращение Котто запланировано на июнь, а еще один поединок может пройти в конце года.
"Мы нацелены на организацию для него боя 24 июня. Однако мы еще не нашли ему соперника. Сейчас есть пара кандидатов, которых мы оцениваем. Каждая сделка подразумевает решение каких-то проблем. Мы надеемся, что в течение последующих 7-10 дней определимся с соперником для Мигеля на 24 июня.
Мы стремимся к тому, чтобы он провел два боя до конца года. В конце концов, Мигель будет драться с тем, с кем захочет сражаться. В идеале он проведет бой в июне, а затем еще один в четвертом квартале текущего года", - цитирует Йормарка "Чемпионат".
36-летний Котто не выходил на ринг с ноября 2015 года, когда проиграл мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО) пояс WBC в среднем весе. Возвращение пуэрториканца ожидалось в этом феврале, однако его поединок с Джеймсом Кирклендом (32-2, 28 KO) был отменен из-за травмы.
Ранее Котто заявлял, что проведет еще два боя, после чего завершит карьеру.