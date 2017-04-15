Чемпион мира объяснил, как отказ от взвешивания IBF помог Джейкобсу в бою с Головкиным

Он считает, что американец смог выбрать правильную тактику, но сказался класс GGG.
14 апреля 20:15
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Фото boxingscene.com
Известный казахстанский боксер, чемпион мира-2003 и победитель первенства Азии-2004 Галиб Джафаров в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, почему Дэниэл Джейкобс проиграл бой Геннадию Головкину.
- Бой был от начала и до конца, и он был нелегким. Соперник у Геннадия был хороший - в том плане, что знал, с кем боксирует и что нужно делать.
Перед боем я прогнозы не строил. Говорил, что все будет зависеть от того, какую тактику изберет Джейкобс и каким подойдет к бою Геннадий. Но итог боя будет один - Головкин победит, а американец может только отсрочить завершение встречи. Получилось, что Джейкобс избрал правильную тактику и "достоял" до 12 раунда, - сказал Джафаров.
- А как можно охарактеризовать правильную тактику Джейкобса?
- Контролировал, "убегал", старался держать Геннадия "на своей" дистанции и маневрировал. В целом, я не могу сказать, почему бой так развивался. В классе-то Геннадий повыше. Головкин никогда... Вернее сказать, давно не боксировал полные 12 раундов. Последний его затяжной бой был в 2015 году с Мартином Мюрреем в Монако. Он тогда в 11 раунде нокаутом выиграл.
Были и другие составляющие в бою с Джейкобсом. Американец "не сделал" вес для IBF. Он отказался от дополнительного взвешивания и изначально у него были проблемы с весом.
Почему Джейкобс так сделал, это понятно. Если бы он "сделал вес", то он был бы совсем другим. А каким он был в этом бою? Свежим, и не таким чувствительным к атакам. Он комфортно себя чувствовал, не задыхался. Все 12 раундов двигался. Это одна из составляющих, почему бой мог сложиться не так, как ожидали зрители. Геннадий всех приучил к нокаутам. После боя Джейкобс посчитал даже, что бой выиграл...
- Но он сделал все для победы...
- Нет. Если бы он хотел, он мог бы все сделать. Видно было, что он побаивался Головкина. Неуверенность была. Огрызнется, потом опять отпустит. Мог бы бой и по-другому сложится, если бы американец был в себе поувереннее. Геннадию было бы тогда тяжелее.
Напомним, 35-летний боксер-профессионал Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. В бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом казахстанец защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, выиграв бой единогласным решением судей.
- Бой был от начала и до конца, и он был нелегким. Соперник у Геннадия был хороший - в том плане, что знал, с кем боксирует и что нужно делать.
Перед боем я прогнозы не строил. Говорил, что все будет зависеть от того, какую тактику изберет Джейкобс и каким подойдет к бою Геннадий. Но итог боя будет один - Головкин победит, а американец может только отсрочить завершение встречи. Получилось, что Джейкобс избрал правильную тактику и "достоял" до 12 раунда, - сказал Джафаров.
- А как можно охарактеризовать правильную тактику Джейкобса?
- Контролировал, "убегал", старался держать Геннадия "на своей" дистанции и маневрировал. В целом, я не могу сказать, почему бой так развивался. В классе-то Геннадий повыше. Головкин никогда... Вернее сказать, давно не боксировал полные 12 раундов. Последний его затяжной бой был в 2015 году с Мартином Мюрреем в Монако. Он тогда в 11 раунде нокаутом выиграл.
Были и другие составляющие в бою с Джейкобсом. Американец "не сделал" вес для IBF. Он отказался от дополнительного взвешивания и изначально у него были проблемы с весом.
Почему Джейкобс так сделал, это понятно. Если бы он "сделал вес", то он был бы совсем другим. А каким он был в этом бою? Свежим, и не таким чувствительным к атакам. Он комфортно себя чувствовал, не задыхался. Все 12 раундов двигался. Это одна из составляющих, почему бой мог сложиться не так, как ожидали зрители. Геннадий всех приучил к нокаутам. После боя Джейкобс посчитал даже, что бой выиграл...
- Но он сделал все для победы...
- Нет. Если бы он хотел, он мог бы все сделать. Видно было, что он побаивался Головкина. Неуверенность была. Огрызнется, потом опять отпустит. Мог бы бой и по-другому сложится, если бы американец был в себе поувереннее. Геннадию было бы тогда тяжелее.
Напомним, 35-летний боксер-профессионал Геннадий Головкин впервые в карьере провел 12-раундовый поединок. В бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом казахстанец защитил свои чемпионские пояса по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе, выиграв бой единогласным решением судей.