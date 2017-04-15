Я победил Ковалева в равной борьбе. Не было никакого грабежа - Уорд

Американец не обращает внимание на критику.
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Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд (31-0, 15 КО) заявил, что не считает, что в первом бою с Сергеем Ковалевым (30-1-1, 26 КО) судьи подарили ему победу, сообщает "Чемпионат.сом".
"Очевидно, что первый бой был близким, но я не чувствую, что мне нужно кому-то что-то доказывать. Это был поединок, проходивший в равной борьбе, который я выиграл. Не было никакого грабежа. Даже если вы поговорите с кем-то, кто считает, что я проиграл, вы не заставите их сказать, что разница в счете более одного-двух очков. Люди могут иметь свое мнение. Я спокойно к этому отношусь", - сказал Уорд.
Напомним, в первом бою, состоявшемся в ноябре прошлого года, Уорд победил единогласным решением судей. Их реванш состоится 17 июня в Лас-Вегасе.