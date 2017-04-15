Андре Уорд не включил Головкина в свой рейтинг лучших боксеров мира

Королем P4P американец назвал кубинца Гильермо Ригондо.
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Американец Андре Уорд назвал свою пятерку лучших боксеров мира вне зависимости от веса (P4P), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Королем P4P Уорд назвал кубинца Гильермо Ригондо. За ним расположились американец Теренс Кроуфорд, мексиканец Сауль Альварес, украинец Василий Ломаченко и еще один американец Кейт Турман.
Стоит отметить, что Уорд решил не включать в свой рейтинг себя, а также россиянина Сергея Ковалева, никарагуанца Романа Гонсалеса, филиппинца Мэнни Пакьяо и казахстанца Геннадия Головкина.
Напомним, что 17 июня в Лас-Вегасе состоится матч-реванш между Сергеем Ковалевым и чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе Андре Уордом. На кону второго поединка будут стоять четыре титула. Помимо титулов, принадлежащих американцу, на кону будет стоять еще один - пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии авторитетного журнала The Ring. В США бой будет транслироваться телеканалом HBO через систему PPV (платные трансляции). Также стоит добавить, что в новом контракте Уорда и Ковалева нет пункта о реванше.