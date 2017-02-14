Головкин - фантастический боец, но Джейкобс крупнее и быстрее - Крис Алгиери

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе назвал преимущества американца.
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Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери назвал преимущества американца Дэнниэла Джейкобса в бою с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает "Чемпионат.сом".
"Головкин - фантастический боец и чемпион. Дэнни тоже, но я никогда не наблюдал его тренировки близко, чтобы понять, какой он атлет. Его главный актив в бою с Головкиным - атлетичность. Головкин очень техничен и шикарно бьет, но не думаю, что он так же атлетичен, как Дэнни. Джекобс крупнее и быстрее. Если он будет боксировать с умом и контролировать пространства - вечер у него удастся", - сказал Алгиери.
Ранее Джейкобс признался, что до смерти боится Головкина, однако намерен использовать этот фактор в свою пользу. Также американец рассказал, что предстоящий бой даст ответы на вопросы о его подбородке.
Напомним, поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США вечер бокса будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).