Роуши Уоррен посетовал на травму руки в бою и "грязный бокс" Жаната Жакиянова

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Кайсар Олимпик Д 0:0
Астана Заря Лг 1:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 1:0
ПСЖ Барселона 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Барыс Сибирь 2:1 ОТ
Салават Юлаев Ак Барс 3:1
СКА Спартак 2:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Арлан Алматы 3:2 ОТ
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Каспий-2 Тигры Астаны 48:96
Барсы Атырау-2 Барс 86:89
Окжетпес Иртыш 86:60
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 1:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
Вишвакарна Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017/2"
Евсеев Коприва 0:2
Клюева, Шевченко Гекенс, Кемпен 0:2
Салаба, Коларж Белинский, Евсеев 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 6:0
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 1:0
ПСЖ Барселона 4:0
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 18:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Алтай (мол) Сарматы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Бейбарыс Кулагер
Астана Алтай-Торпедо
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Япония Гонконг 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футзал. IV Кубок Еременко 2016/17
Кайрат Дина 22:00
КПРФ Сибиряк 22:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Ордабасы Тосно
Казахстан (U-21) Оренбург
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Астана Олимпия Л
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Кайрат Анжи
Казахстан (U-21) Ростов
Астана Арсенал Тл
Тобол (U-21) Балканы
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Байер Атлетико М 01:45
Манчестер Сити ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Алтай
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 03:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Джунейд, Флиген Бехар, Голубев 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Китай Казахстан 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Япония Южная Корея 15:00
Китай Катар 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Япония 10:30
Южная Корея Казахстан 10:30
Катар Китай 15:00
Казахстан Китайский Тайбэй 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
3000 м. Финалы (женщины)
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
Командная гонка. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы
10000 м. Финалы
5000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
Горнолыжный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
Гигантский слалом. Финалы
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Роуши Уоррен посетовал на травму руки в бою и "грязный бокс" Жаната Жакиянова

Американец также назвал сумасшедшим счет судейских записок.

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7 Комментариев
Роуши Уоррен и Жанат Жакиянов. Фото с сайта boxingscene.com
Роуши Уоррен и Жанат Жакиянов. Фото с сайта boxingscene.com
Американский боксер Роуши Уоррен (14-2, 4 КО) рассказал о том, что ему не хватило для победы в поединке с казахстанцем Жанатом Жакияновым (27-1, 18 КО).

Их поединок состоялся 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. В первом раунде Уоррен дважды отправил соперника в нокдаун, однако Жакиянов сумел переломить ход поединка и выиграть раздельным решением судей. Таким образом казахстанец завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе, которые принадлежали американцу.

По словам Уоррена, он повредил левую руку и, возможно, это помешало ему досрочно завершить поединок. Также он посетовал на то, что Жакиянов "грязно" боксировал, а также на счет судейских записок.

"Я чувствовал, что сделал достаточно для того, чтобы выиграть этот бой. Это был тяжелый бой. Он жесткий парень, он все время оказывал давление и не собирался сдаваться.

Я был удивлен, что он смог выжить. На самом деле я предсказывал нокдауны. В первом раунде он побежал на меня, как я и говорил тренеру, и нарвался на мои контрудары. Но я немного повредил свою левую руку об его голову в начале поединка, и поэтому прекратил наносить также много ударов, как это было в первых раундах. Не знаю, в каком это раунде произошло, возможно, что даже в первом, но это мешало мне затем использовать свою левую руку так, как мне хотелось.

Мне казалось, я нанес больше значимых ударов. Он бил чаще, но не все его удары пошли в зачет. Также часто бил головой, за что рефери предупредил его, но ничего не сделал. Может быть, Жакиянов выиграл, так как был более агрессивен в бою. Однако счет был сумасшедшим. Судя по судейским подсчетам, для победы мне надо было его нокаутировать. Думаю, я был на это способен, мне лишь не хватило для этого немного времени. После второго нокдауна я почувствовал, что он собирается нанести правый контрудар, затем заставил его промахнуться, но тут прозвенел гонг.

Если они захотят вновь встретиться со мной в ринге, то я готов. Я хочу свой реванш, я не могу позволить кому-то просто так взять и уйти после того, как он победил меня", - заявил Уоррен в интервью Boxingtalk.com.


Добавим, что Жакиянов накануне вернулся на родину. Между тем его тренер Рикки Хаттон уже назвал имя следующего потенциального соперника.
  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Сабит Оразбаев Сегодня 10:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1308
Бир согыста женилип калган Хан сылтау таппай, кылыш китайский боп калды айтпесе женип кетер едик депти
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Дастан Курманбаев Сегодня 10:43
Статус: Профи
Рейтинг: 375
После драки кулаками....... Судьи справедливо не оценили твои велосипедные навыки. Береги руку, Роуши. Успехов в реванше.
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GGGabit Сегодня 10:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Дастан Курманбаев, Похоже что тоже врет как Джейкобс о том что падал только 2 раза!!!
Ведь даже не помнит в каком раунде это произошло!! Хорош нести чушь проиграл по делу будь достойным мужиком и признай поражение. Все недоумевают насчет третьего судьи и рефери а он говорит что сделал достаточно для победы !!! Ты просто труссс.
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Сынок судей Уорд Сегодня 11:08
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Дастан Курманбаев, Считаю Казахстанский бокс прогрессирует очень хорошо, алга Казахстан, алга Triple GGG.
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Бахытжан Асылбеков Сегодня 10:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 705
Какой реванш, вставай в очередь. Твое время прошло, чтобы что-то тявкать!
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Kaizer Сегодня 10:51
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5453
пусть кальций попьет, чтобы кости крепче были!
бой был четким и Жанат победил. не было грязи со стороны Жаната. это все отговорки побитого пса.
Жанат не обязан давать ему реванш, ведь он владел титулом WBA Interim. так что пусть Уоррен лучше поуважительнее высказывается о Жанате, чтобы заполучить реванш.
лично мне реванш не интересен, в легчайшем весе много других больших имен с кем можно сделать большой бой.
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Сервис фото Сегодня 11:05
Статус: Дублёр
Рейтинг: 150
пусть не болтает,в начале раундов был активен,бил с обеих рук,какое на фиг повреждение?!Потом уставал ,намахавшись,и это он вязал нашего.Надо уметь проигрывать.
Как казахи говорят,"Жау кеткенде кылышынды бокка шап"!!!!!!
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