Консультант Джейкобса по питанию назвал его главное преимущество перед Головкиным

Поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.
Сегодня 09:50
Ссылки по теме:
- Джейкобс нанял специалиста по питанию для подготовки к бою с Головкиным
- За свою карьеру я падал дважды. Бой с Головкиным даст ответы на вопросы о моем подбородке - Джейкобс
- Джейкобс рассказал о роли Уорда в подготовке к бою с Головкиным
Фото: K2 Promotions
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери рассказал о том, в чем американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) способен превзойти казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).
Джейкобс нанял Алгиери в качестве специалиста по питанию в подготовке к этому бою. По его словам, американец более атлетичный по сравнению с казахстанцем, а также превосходит того по скорости.
"Головкин - фантастический боец и чемпион. Я знаю, что Дэнни также хорош, но я никогда раньше не был так близко к его тренировкам, чтобы увидеть, насколько он хороший атлет. Я думаю, что главное преимущество Джейкобса в том, что он атлет, в то время как Головкин является просто мощным панчером и прекрасным технарем. Но я не думаю, что Геннадий настолько же атлетичен, как и Дэнни. Дэнни крупнее и атлетичнее. У него есть преимущество в скорости, бьет сильно с обеих рук. Если Джейкобс выйдет и сделает то, на что способен, будет боксировать с умом, контролировать пространство в ринге, думаю, для его команды вечер получится хорошим.
Может ли он побить Головкина за счет своего любительского опыта? Почему бы и нет? Посмотрите на Бернарда Хопкинса. Скольких он перебоксировал, кто был более опытным в любителях? Я также боксировал со многими, имевшими любительский опыт, хотя сам не провел ни одного боя на любительском ринге. Профессионалы - это другая лига", - цитирует Алгиери Boxingnews24.com.
Напомним, Джейкобс тренируется в зале Вирджила Хантера и работает в одном зале с чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе Андре Уордом. По словам американца, ему пришлось пойти на определенные жертвы в ходе подготовки к бою с Головкиным.
Сам поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США вечер бокса будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Джейкобс нанял Алгиери в качестве специалиста по питанию в подготовке к этому бою. По его словам, американец более атлетичный по сравнению с казахстанцем, а также превосходит того по скорости.
"Головкин - фантастический боец и чемпион. Я знаю, что Дэнни также хорош, но я никогда раньше не был так близко к его тренировкам, чтобы увидеть, насколько он хороший атлет. Я думаю, что главное преимущество Джейкобса в том, что он атлет, в то время как Головкин является просто мощным панчером и прекрасным технарем. Но я не думаю, что Геннадий настолько же атлетичен, как и Дэнни. Дэнни крупнее и атлетичнее. У него есть преимущество в скорости, бьет сильно с обеих рук. Если Джейкобс выйдет и сделает то, на что способен, будет боксировать с умом, контролировать пространство в ринге, думаю, для его команды вечер получится хорошим.
Может ли он побить Головкина за счет своего любительского опыта? Почему бы и нет? Посмотрите на Бернарда Хопкинса. Скольких он перебоксировал, кто был более опытным в любителях? Я также боксировал со многими, имевшими любительский опыт, хотя сам не провел ни одного боя на любительском ринге. Профессионалы - это другая лига", - цитирует Алгиери Boxingnews24.com.
Напомним, Джейкобс тренируется в зале Вирджила Хантера и работает в одном зале с чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе Андре Уордом. По словам американца, ему пришлось пойти на определенные жертвы в ходе подготовки к бою с Головкиным.
Сам поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США вечер бокса будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).