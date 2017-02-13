Консультант Джейкобса по питанию назвал его главное преимущество перед Головкиным

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Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Кайсар Олимпик Д 0:0
Астана Заря Лг 1:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 1:0
ПСЖ Барселона 4:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Барыс Сибирь 2:1 ОТ
Салават Юлаев Ак Барс 3:1
СКА Спартак 2:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Арлан Алматы 3:2 ОТ
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Каспий-2 Тигры Астаны 48:96
Барсы Атырау-2 Барс 86:89
Окжетпес Иртыш 86:60
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 1:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
Вишвакарна Хабибулин 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017/2"
Евсеев Коприва 0:2
Клюева, Шевченко Гекенс, Кемпен 0:2
Салаба, Коларж Белинский, Евсеев 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 6:0
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 1:0
ПСЖ Барселона 4:0
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 18:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Алтай (мол) Сарматы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Бейбарыс Кулагер
Астана Алтай-Торпедо
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Япония Гонконг 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футзал. IV Кубок Еременко 2016/17
Кайрат Дина 22:00
КПРФ Сибиряк 22:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Ордабасы Тосно
Казахстан (U-21) Оренбург
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Астана Олимпия Л
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Кайрат Анжи
Казахстан (U-21) Ростов
Астана Арсенал Тл
Тобол (U-21) Балканы
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Байер Атлетико М 01:45
Манчестер Сити ФК Монако 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Алтай
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 03:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Джунейд, Флиген Бехар, Голубев 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Китай Казахстан 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Япония Южная Корея 15:00
Китай Катар 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Япония 10:30
Южная Корея Казахстан 10:30
Катар Китай 15:00
Казахстан Китайский Тайбэй 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
3000 м. Финалы (женщины)
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
Командная гонка. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы
10000 м. Финалы
5000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
Горнолыжный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
Гигантский слалом. Финалы
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Консультант Джейкобса по питанию назвал его главное преимущество перед Головкиным

Поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.

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14 Комментариев
Фото: K2 Promotions
Фото: K2 Promotions
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери рассказал о том, в чем американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) способен превзойти казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО).

Джейкобс нанял Алгиери в качестве специалиста по питанию в подготовке к этому бою. По его словам, американец более атлетичный по сравнению с казахстанцем, а также превосходит того по скорости.

"Головкин - фантастический боец и чемпион. Я знаю, что Дэнни также хорош, но я никогда раньше не был так близко к его тренировкам, чтобы увидеть, насколько он хороший атлет. Я думаю, что главное преимущество Джейкобса в том, что он атлет, в то время как Головкин является просто мощным панчером и прекрасным технарем. Но я не думаю, что Геннадий настолько же атлетичен, как и Дэнни. Дэнни крупнее и атлетичнее. У него есть преимущество в скорости, бьет сильно с обеих рук. Если Джейкобс выйдет и сделает то, на что способен, будет боксировать с умом, контролировать пространство в ринге, думаю, для его команды вечер получится хорошим.

Может ли он побить Головкина за счет своего любительского опыта? Почему бы и нет? Посмотрите на Бернарда Хопкинса. Скольких он перебоксировал, кто был более опытным в любителях? Я также боксировал со многими, имевшими любительский опыт, хотя сам не провел ни одного боя на любительском ринге. Профессионалы - это другая лига", - цитирует Алгиери Boxingnews24.com.

Напомним, Джейкобс тренируется в зале Вирджила Хантера и работает в одном зале с чемпионом IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе Андре Уордом. По словам американца, ему пришлось пойти на определенные жертвы в ходе подготовки к бою с Головкиным.


Сам поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В США вечер бокса будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
ТТ 44 Сегодня 09:56
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1797
Диетолог???... Еще кто прогноз на этот бой скажет?
Ответить 0
 
WARden Сегодня 09:57
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 590
Перешел в повары? Следи за котлетами!
Ответить 1
 
Санек Васильев Сегодня 10:11
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 651
Во время последнего падения в нокаут от Пакмэна он четко осознал что бокс это не для него, его место на кухне))))
Ответить 1
 
Pake Сегодня 10:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 105
"ПРОСТО мощный панчер и прекрасный технарь". Он считает что это мелочи))? Я думаю как раз таки только это и должно быть у хорошего боксера: мощь и техника. Я бы еще конечно добавил боксерский интеллект, но это как бы включено в технику и Гены этого хоть отбавляй. Повар несет какую то дичь
Ответить 1
 
Kaizer Сегодня 10:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5453
по ходу велосипедист Алгиери переквалифицировался в спеца по питанию что ли?! )
я помню после того, как ограбили Проводникова и отдали победу Крису, его карьера пошла в гору.
сразу после Руслана он получил бой с Пакменом, в котором 6 раз протирал настил ринга.
потом пошел на Амир Хана, еще одного болтуна. ну там ничего интересного не было и Хан его просто победил решением судей.
а вот Эрол Спенс у которого с Бруком намечается бойня 20 мая, просто уничтожил Криса, нокаутировав его в 5-м раунде.
видать после этого Крис решил завязать с боксом и стать диетологом! )))
Ответить 2
 
M585 Сегодня 10:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 296
Kaizer, спасибо за экскурс!
Ответить 0
 
AbduRahman _________ Сегодня 11:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 648
Kaizer,КАК раз таки с Ханом он выдал отличный бой не велосипедил !!!
Ответить 0
 
Данияр Абенов Сегодня 10:26
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 254
Я не могу понять он болтает все время интервью дает а кто же тренироваться будет?
Ответить 1
 
M585 Сегодня 10:31
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 296
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе и...Диетолог! Вот это повышение!)))
Насчет атлетичности еще посмотрим, на взвешивании, у кого бицуха больше! ))))) Гена тоже не сухарь, и физика у него дай боже!
Ответить 1
 
M585 Сегодня 10:33
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 296
А вообще интересно, какой прогноз на бой дает двоюродная бабушка Джейкобса, а то я со ставкой у букмекеров определиться не могу....
Ответить 1
 
ТТ 44 Сегодня 10:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1797
M585, Двоюродный слесарь этого кузнеца предсказал что Дэн падет в 5 раунде)))... До этого наевшись пельменей)))
Ответить 1
 
M585 Сегодня 10:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 296
ТТ 44,
Ответить 0
 
Бахытжан Асылбеков Сегодня 10:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 705
А что скажет личный косметолог? Уборщица?
Ответить 0
 
Дастан Курманбаев Сегодня 11:05
Статус: Профи
Рейтинг: 375
Алгиери пишет . что Дэнни крупнее и атлетичнее , чем GGG и у Алгиери открылись глаза. Значит раньше он жил как крот с закрытыми глазами? Кстати, вспомнил анекдот про крота- в нашем научно-исследовательском институте успешно выведен новый гибрид крота с кроликом. Он ничего не видет, но если нащупает, то ................. Удачи Великому диетологу Алгиери.
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