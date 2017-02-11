Жакиянов поднялся с девятого на второе место в рейтинге Boxing Scene

Казахстанский соперник обошел поверженного им же американца Роуши Уоррена.
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Жанат Жакиянов (слева). Фото: Leo Wilson/Premier Boxing Champions
Новый чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанский боксер Жанат Жакиянов (27-1, 18 КО) поднялся на семь позиций в рейтинге Boxing Scene после победы над американцем Роуши Уорреном (14-2, 4 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок прошел 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. В результате судьи раздельным решением присудили победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. При этом в третьем раунде уже Уоррен оказался на настиле ринга, однако рефери не засчитал ему нокдаун.
В обновленном рейтинге Boxing Scene в легчайшем весе Жакиянов переместился с девятого на второе место, потеснив Уоррена на третью строчку. Возглавляет дивизион британец Джейми Макдоннелл.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Его гонорар за поединок составил 30 тысяч долларов, тогда как Уоррен заработал в пять раз больше.
Их поединок прошел 11 февраля в Толедо (США) и продлился все отведенные 12 раундов. В результате судьи раздельным решением присудили победу Жакиянову, который дважды побывал в нокдауне в первом раунде. При этом в третьем раунде уже Уоррен оказался на настиле ринга, однако рефери не засчитал ему нокдаун.
В обновленном рейтинге Boxing Scene в легчайшем весе Жакиянов переместился с девятого на второе место, потеснив Уоррена на третью строчку. Возглавляет дивизион британец Джейми Макдоннелл.
Добавим, что для Жакиянова этот бой был первым после длительного перерыва и первым в США. Его гонорар за поединок составил 30 тысяч долларов, тогда как Уоррен заработал в пять раз больше.