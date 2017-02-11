"Не одна победа, а все три". Беленький разобрал бой Жаната Жакиянова с Роуши Уорреном

Благодаря этой победе казахстанец стал новым чемпионом WBA (Super) и IBO.

Самый авторитетный российский эксперт и комментатор бокса Александр Беленький для сайта "Спорт день за днем" разобрал поединок казахстанского боксера Жаната Жакиянова с американцем Роуши Уорреном.

"По-моему, я дисквалифицировался. Чувствую себя не в своей тарелке, так как писать сегодня предстоит не о мельдонии и не об остарине. Это настолько дискомфортно, что начать я решил все-таки с них. Ну, вот: сказал заветные слова, а теперь можно поговорить и о деле.

А дело хорошее. В пятницу Жанат Жакиянов из Казахстана победил по очкам считавшегося явным фаворитом в их бою американца Роши Уоррена и отобрал у него титул WBA в категории до 53,5 килограммов. Причем сделал он это в городе Толедо в родном для его противника штате Огайо. Наконец, в том бою Жакиянов, в некотором смысле, одержал не одну победу, а все три. Так что разберем их все по порядку.

Победа первая. Жакиянов победил себя.

Бой с Уорреном начался для Жакиянова не плохо. Он начался катастрофически.

Уоррен, очень быстрый и техничный левша, в первом раунде чувствовал себя легко и уверенно. Он передвигался по рингу аки лань и переигрывал казаха. Тот смотрелся излишне прямолинейным. В общем многие успели решить, что бой пройдет именно так, как они, мудрые, и ожидали (к числу этих муд…рых в полной мере отношусь и я, причем я, даже, пожалуй, самый муд…рый из всех, так как у меня хватило ума высказать свой прогноз публично). То есть, наши прогнозы сводились к тому, что никак не славящийся ударной мощью Уоррен, лишь четыре победы из своих четырнадцати одержавший нокаутом, достаточно уверенно переиграет Жакиянова по очкам.

Однако где-то еще в середине раунда Уоррен нанес увесистый правый боковой, который потряс Жакиянова. Уоррен стал наседать. Он атаковал, атаковал, пока не нанес отличную комбинацию завершившуюся мощным ударом слева и правым боковым. И Жакиянов упал! Нокдаун!

Едва он встал, Уоррен снова набросился на него. Снова провел правый боковой, и Жакиянов упал снова. Еще один нокдаун! В какой-то момент показалось, что Уоррен вот-вот одержит редкую для себя победу нокаутом, да еще в первом раунде, но Слава Богу, раунд очень скоро закончился.

Как многие муд…рецы я обожаю кричать и разоблачать, и я уже совсем было собрался разоблачить организаторов матча, но тут меня ждал жестокий облом. Муд…рецы и обломы все время встречаются. В том смысле, что обломы постоянно бьют муд…рецов по их головам.

Дело в том, что на момент остановки первого раунда на секундомере, который был на экране, до конца раунда оставалось еще то ли 18 секунд, то ли шестнадцать. Получалось так, что какие-то тайные злые силы помешали Уоррену развить успех. Однако быстро выяснилось, что никакие казахские Штирлицы не спрятались в рядах организаторов матча. Просто что-то случилось с секундомером. Он в какой-то момент стал считать несколько секунд за одну, а раунд, как ему и положено, продлился ровно три минуты. Так что, если что и помогло Жакиянову в этот момент, так как это судьба. Но скорее, как мне кажется, это он сам себе помог. И очень неплохо.

Во втором раунде Жакиянов выглядел как боец, оставивший прошлые неудачи в прошлом. Бой стал абсолютно равным, а иногда даже казалось, что казах потихоньку захватывает инициативу. Его правая рука периодически терзала Уоррена, как и быстрые комбинации с обеих рук. Тот по-прежнему хорошо двигался, но теперь уже Жакиянов казался не прямолинейным, а целеустремленным, причем хорошо видящим свою цель. В общем, свою первую победу, над собой, он уже в этом бою одержал. Оставалось победить соперника.

Победа вторая. Жакиянов победил Уоррена.

То, что показалось во втором раунде, в третьем оказалось реальностью. Жакиянов действительно захватил инициативу, и уже до конца боя далеко от себя ее ни разу не отпускал. Он просто постоянно перебивал Уоррена.

Нельзя сказать, что у того совсем уж не было своих моментов. Все-таки легкие ноги, на которых Уоррен очень грамотно двигался во все стороны, как-то облегчали ему жизнь в ринге, но не очень сильно. Иногда Уоррен проваливал Жакиянова, но сам не мог толком воспользоваться своими временными успехами. Казах шел и шел на него, бил и бил с обеих рук. Голова Уоррена скакала и скакала у него на плечах.

В третьем раунде Жакиянов провел два мощных правых боковых, потряс Уоррена, и тот выглядел готовым к встрече с полом, но тут казах его толкнул и только после этого нанес еще один правый боковой, пролетевший мимо уже оседавшего на пол американца. Уоррен упал, но судья справедливо счел, что от толчка, а не от удара, хотя не будь толчка, он бы упал и от удара.

Уоррен понимал, что бой складывается неправильно для него, особенно во второй половине. В восьмом, девятом, одиннадцатом и двенадцатом раундах он попытался спуртовать, обычно на первой минуте, а на две оставшиеся его уже не хватало, Жакиянов возвращал все на круги своя и уверенно перебивал Уоррена. Двигался американец по-прежнему хорошо, но бил плохо, а получал гораздо лучше. Если сравнить Жакиянова с пожаром, а Уоррена с пожарником, то надо сказать, что у последнего в его брандспойтах для победы над огнем не хватало воды. Он и не победил. Победил огонь. То есть Жакиянов. Болтающаяся на расслабленной шее голова Уоррена спасла его от нокаута, но и только.

Так Жанат Жакиянов одержал свою вторую победу в этом бою. Но в то время, пока казахский боксер сражался с американцем в ринге, рядом с рингом шла своя битва, и вот ее исход, скажем дипломатично, не на сто процентов зависел от Жакиянова.

Победа третья. Жакиянов победил судей.

Да, все-таки победил. Хотя один падший мужчинка по имени Лэрри Хаззард каким-то образом разглядел победу Уоррена со счетом 115-111. Видимо, он смотрел бой сексуально-меньшевистским половым органом. Иначе просто непонятно, как он такое мог насчитать. Двое других судей с более традиционной человеческой и сексуальной ориентацией отдали победу Жакиянову со счетом 115-111 и 116-110. Лично у меня получился такой же счет, как и у последнего арбитра.

После боя Уоррен, в память которого слишком сильно впечатался первый раунд с его нокдаунами и слишком слабо остальные раунды, в которые его крепко били, конечно, заявил, что он победил. Ну, да. Так еще можно какой-нибудь продажной, полупродажной или просто корыстной женщине напомнить, как вкусно ты ее накормил три года назад, и на этом основании требовать любви сейчас. Каким взглядом она тебя одарит в ответ на такое предложение?

Прошу заметить, что я не сравниваю уважаемых судей с продажными женщинами. Нет, я не хочу сказать, что судьи хуже них. По крайней мере, не в данном случае. В данном - они лучше. В своих картах они честно отразили временные успехи Уоррена, отдав в первом раунде ему победу со счетом 10-7. Один арбитр отдал Уоррену победу еще в одном раунде, скорее всего, во втором, другой - еще в двух. Так и получилась уверенная и абсолютно справедливая победа Жаната Жакиянова. Чем занимался в это время третий арбитр, у меня не хватает испорченности себе представить, но и его мнением и, тем более, его непотребными занятиями можно пренебречь", - написал Беленький.

Напомним, что поединок состоялся вчера, 11 февраля, в США и завершился победой Жакиянова раздельным решением судей. Побывав дважды в нокдауне, казахстанец затем невероятным образом переломил ход поединка и стал новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO. Видео боя вы можете посмотреть здесь.

Фото с сайта Boxingscene.com.