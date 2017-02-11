"Не одна победа, а все три". Беленький разобрал бой Жаната Жакиянова с Роуши Уорреном

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 2:0
Ингольштадт 04 Бавария 0:2
Шальке-04 Герта 2:0
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 2:0
Манчестер Юнайтед Уотфорд 2:0
Ливерпуль Тоттенхэм 2:0
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 1:2
Бетис Валенсия 0:0
Алавес Барселона 0:6
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 2:0
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Актобе Тосно 0:0
Окжетпес Луч-Энергия 1:1
Атырау Балмазуйвароши 0:0
Астана Железничар 1:1
Атырау Чихура 2:0
Тобол (U-21) Динамо М 0:5
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 64:79
Барсы Атырау Астана 54:67
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Барс Каспий-2 103:40
Барсы Атырау-2 Иртыш 81:65
Тигры Астаны Окжетпес 83:99
Иртыш Барс 67:80
Барсы Атырау-2 Тигры Астаны 61:68
Окжетпес Каспий-2 107:59
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен 2:1
Шуменов Дортикос
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 2:5
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 1:2
Иртыш Астана 2:1
Темиртау Арлан 2:0
Алматы Бейбарыс 4:1
Темиртау Арлан 3:4 ОТ
Алматы Бейбарыс 0:2
Кулагер Номад 3:2
Иртыш Астана 0:1 ОТ
Алтай-Торпедо Горняк 3:2
Кулагер Номад 2:4
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:2
Казахстан Япония 2:1
Воскобоева Осака 1:2
Путинцева Дои 2:0
Шведова, Воскобоева Аояма, Хозуми 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
>>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 1:1
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Малага 1:1
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Бананц 2:0
Актобе Сталь Дн 14:00
Тараз Септември 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Гранада Бетис 01:45
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Ювентус Палермо 01:45
Эмполи Лацио 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Окжетпес Подбескидже
Актобе Сталь Дн 14:00
Тараз Септември 20:00
Кайсар Олимпик Д
Тобол (U-21) Силкеборг
Астана Заря Лг
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 22:00
Барыс Сибирь 19:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
СКА Спартак 22:30
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Астана Алтай-Торпедо
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 16:00
Павлодар Атырау 18:00
Тараз ТНК "Казхром" 14:00
Есиль СК Павлодар 16:00
Буревестник-Алматы Алтай 18:00
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 15:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 20:00
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 12,5 км. Финалы 16:30
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Южная Корея Катар 06:00
Китай Казахстан 06:00
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Япония Катар 15:00
Южная Корея Казахстан 15:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
Обсуждаемые

Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

"Не одна победа, а все три". Беленький разобрал бой Жаната Жакиянова с Роуши Уорреном

Благодаря этой победе казахстанец стал новым чемпионом WBA (Super) и IBO.

Ссылки по теме:

7 Комментариев
Фото с сайта Boxingscene.com
Фото с сайта Boxingscene.com

Самый авторитетный российский эксперт и комментатор бокса Александр Беленький для сайта "Спорт день за днем" разобрал поединок казахстанского боксера Жаната Жакиянова с американцем Роуши Уорреном.

"По-моему, я дисквалифицировался. Чувствую себя не в своей тарелке, так как писать сегодня предстоит не о мельдонии и не об остарине. Это настолько дискомфортно, что начать я решил все-таки с них. Ну, вот: сказал заветные слова, а теперь можно поговорить и о деле.

А дело хорошее. В пятницу Жанат Жакиянов из Казахстана победил по очкам считавшегося явным фаворитом в их бою американца Роши Уоррена и отобрал у него титул WBA в категории до 53,5 килограммов. Причем сделал он это в городе Толедо в родном для его противника штате Огайо. Наконец, в том бою Жакиянов, в некотором смысле, одержал не одну победу, а все три. Так что разберем их все по порядку.

Победа первая. Жакиянов победил себя.

Бой с Уорреном начался для Жакиянова не плохо. Он начался катастрофически.

Уоррен, очень быстрый и техничный левша, в первом раунде чувствовал себя легко и уверенно. Он передвигался по рингу аки лань и переигрывал казаха. Тот смотрелся излишне прямолинейным. В общем многие успели решить, что бой пройдет именно так, как они, мудрые, и ожидали (к числу этих муд…рых в полной мере отношусь и я, причем я, даже, пожалуй, самый муд…рый из всех, так как у меня хватило ума высказать свой прогноз публично). То есть, наши прогнозы сводились к тому, что никак не славящийся ударной мощью Уоррен, лишь четыре победы из своих четырнадцати одержавший нокаутом, достаточно уверенно переиграет Жакиянова по очкам.

Однако где-то еще в середине раунда Уоррен нанес увесистый правый боковой, который потряс Жакиянова. Уоррен стал наседать. Он атаковал, атаковал, пока не нанес отличную комбинацию завершившуюся мощным ударом слева и правым боковым. И Жакиянов упал! Нокдаун!

Едва он встал, Уоррен снова набросился на него. Снова провел правый боковой, и Жакиянов упал снова. Еще один нокдаун! В какой-то момент показалось, что Уоррен вот-вот одержит редкую для себя победу нокаутом, да еще в первом раунде, но Слава Богу, раунд очень скоро закончился.

Как многие муд…рецы я обожаю кричать и разоблачать, и я уже совсем было собрался разоблачить организаторов матча, но тут меня ждал жестокий облом. Муд…рецы и обломы все время встречаются. В том смысле, что обломы постоянно бьют муд…рецов по их головам.

Дело в том, что на момент остановки первого раунда на секундомере, который был на экране, до конца раунда оставалось еще то ли 18 секунд, то ли шестнадцать. Получалось так, что какие-то тайные злые силы помешали Уоррену развить успех. Однако быстро выяснилось, что никакие казахские Штирлицы не спрятались в рядах организаторов матча. Просто что-то случилось с секундомером. Он в какой-то момент стал считать несколько секунд за одну, а раунд, как ему и положено, продлился ровно три минуты. Так что, если что и помогло Жакиянову в этот момент, так как это судьба. Но скорее, как мне кажется, это он сам себе помог. И очень неплохо.

Во втором раунде Жакиянов выглядел как боец, оставивший прошлые неудачи в прошлом. Бой стал абсолютно равным, а иногда даже казалось, что казах потихоньку захватывает инициативу. Его правая рука периодически терзала Уоррена, как и быстрые комбинации с обеих рук. Тот по-прежнему хорошо двигался, но теперь уже Жакиянов казался не прямолинейным, а целеустремленным, причем хорошо видящим свою цель. В общем, свою первую победу, над собой, он уже в этом бою одержал. Оставалось победить соперника.

Победа вторая. Жакиянов победил Уоррена.

То, что показалось во втором раунде, в третьем оказалось реальностью. Жакиянов действительно захватил инициативу, и уже до конца боя далеко от себя ее ни разу не отпускал. Он просто постоянно перебивал Уоррена.

Нельзя сказать, что у того совсем уж не было своих моментов. Все-таки легкие ноги, на которых Уоррен очень грамотно двигался во все стороны, как-то облегчали ему жизнь в ринге, но не очень сильно. Иногда Уоррен проваливал Жакиянова, но сам не мог толком воспользоваться своими временными успехами. Казах шел и шел на него, бил и бил с обеих рук. Голова Уоррена скакала и скакала у него на плечах.

В третьем раунде Жакиянов провел два мощных правых боковых, потряс Уоррена, и тот выглядел готовым к встрече с полом, но тут казах его толкнул и только после этого нанес еще один правый боковой, пролетевший мимо уже оседавшего на пол американца. Уоррен упал, но судья справедливо счел, что от толчка, а не от удара, хотя не будь толчка, он бы упал и от удара.

Уоррен понимал, что бой складывается неправильно для него, особенно во второй половине. В восьмом, девятом, одиннадцатом и двенадцатом раундах он попытался спуртовать, обычно на первой минуте, а на две оставшиеся его уже не хватало, Жакиянов возвращал все на круги своя и уверенно перебивал Уоррена. Двигался американец по-прежнему хорошо, но бил плохо, а получал гораздо лучше. Если сравнить Жакиянова с пожаром, а Уоррена с пожарником, то надо сказать, что у последнего в его брандспойтах для победы над огнем не хватало воды. Он и не победил. Победил огонь. То есть Жакиянов. Болтающаяся на расслабленной шее голова Уоррена спасла его от нокаута, но и только.

Так Жанат Жакиянов одержал свою вторую победу в этом бою. Но в то время, пока казахский боксер сражался с американцем в ринге, рядом с рингом шла своя битва, и вот ее исход, скажем дипломатично, не на сто процентов зависел от Жакиянова.

Победа третья. Жакиянов победил судей.

Да, все-таки победил. Хотя один падший мужчинка по имени Лэрри Хаззард каким-то образом разглядел победу Уоррена со счетом 115-111. Видимо, он смотрел бой сексуально-меньшевистским половым органом. Иначе просто непонятно, как он такое мог насчитать. Двое других судей с более традиционной человеческой и сексуальной ориентацией отдали победу Жакиянову со счетом 115-111 и 116-110. Лично у меня получился такой же счет, как и у последнего арбитра.

После боя Уоррен, в память которого слишком сильно впечатался первый раунд с его нокдаунами и слишком слабо остальные раунды, в которые его крепко били, конечно, заявил, что он победил. Ну, да. Так еще можно какой-нибудь продажной, полупродажной или просто корыстной женщине напомнить, как вкусно ты ее накормил три года назад, и на этом основании требовать любви сейчас. Каким взглядом она тебя одарит в ответ на такое предложение?

Прошу заметить, что я не сравниваю уважаемых судей с продажными женщинами. Нет, я не хочу сказать, что судьи хуже них. По крайней мере, не в данном случае. В данном - они лучше. В своих картах они честно отразили временные успехи Уоррена, отдав в первом раунде ему победу со счетом 10-7. Один арбитр отдал Уоррену победу еще в одном раунде, скорее всего, во втором, другой - еще в двух. Так и получилась уверенная и абсолютно справедливая победа Жаната Жакиянова. Чем занимался в это время третий арбитр, у меня не хватает испорченности себе представить, но и его мнением и, тем более, его непотребными занятиями можно пренебречь", - написал Беленький.

Напомним, что поединок состоялся вчера, 11 февраля, в США и завершился победой Жакиянова раздельным решением судей. Побывав дважды в нокдауне, казахстанец затем невероятным образом переломил ход поединка и стал новым чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO. Видео боя вы можете посмотреть здесь.

Фото с сайта Boxingscene.com.

  Комментариев: 7
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Rassul Talapov Вчера 23:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 621
Еркек! Кателигин мойындады!
Ответить 3
 
prymypyl Вчера 23:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1465
Хороший разбор полета респект.
Ответить 3
 
Steppenwolf !!! Вчера 23:18
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6173
ВЫчурно и ЛИТЕРАТУРНО переобулся Шурик Беленький !!! Гы-ГЫ-ГЫЫЫ !!! Ясен посыл ......... На ЭКСПО может и пригласят на комментатора ....
Ответить 2
 
Fanat&sport; Вчера 23:29
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1573
Главное вовремя признать. Молоток Беленький
Ответить 3
 
Бахытжан Асылбеков Вчера 23:33
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 698
Все по полочкам!
Ответить 3
 
Viprin Viprin Сегодня 00:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1131
Желаем Жанату абсолютного чемпионства!
Ответить 0
 
Nurken Toishyev Сегодня 00:30
Статус: Дублёр
Рейтинг: 144
Интересно Валуевы,Стангриты и еще куча экспертов признают что делать прогнозы дело не благодарное,а в боксе тем более.В любом случае респект Беленькому за разбор и признание в ошибке
Ответить 1
 
Закрыть
Закрыть