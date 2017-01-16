Жакиянов убедительно доказал, что обладает настоящим чемпионским характером и высоким уровнем мастерства - Шарипова

Она поздравила боксера с победой.
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Фото с сайта allfight.ru
Профессиональный боксер из Казахстана Фируза Шарипова поздравила с победой нового чемпиона мира в легчайшем весе по версиям WBA (super) и IBO казахстанца Жаната Жакиянова, сообщает AllFight.Ru.
"Жанат Жакиянов - новый чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA/IBO! Поздравляю своего земляка с победой! В сегодняшнем поединке Жанат убедительно доказал, что обладает настоящим чемпионским характером и высоким уровнем мастерства. Очень горжусь нашими спортсменами, которые прославляют любимый Казахстан. Еще раз поздравляю Жаната Жакиянова с красивой победой", - сказала Фируза Шарипова.
Напомним, Жакиянов утром 11 февраля в Толедо (штат Огайо, США) разделенным решением судей одержал победу над американцем Роуши Уорреном и завоевал два чемпионских пояса.
"Жанат Жакиянов - новый чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA/IBO! Поздравляю своего земляка с победой! В сегодняшнем поединке Жанат убедительно доказал, что обладает настоящим чемпионским характером и высоким уровнем мастерства. Очень горжусь нашими спортсменами, которые прославляют любимый Казахстан. Еще раз поздравляю Жаната Жакиянова с красивой победой", - сказала Фируза Шарипова.
Напомним, Жакиянов утром 11 февраля в Толедо (штат Огайо, США) разделенным решением судей одержал победу над американцем Роуши Уорреном и завоевал два чемпионских пояса.