Президент WBA поздравил Жаната Жакиянова с победой

Казахстанец выиграл титулы WBA (Super) и IBO.
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Президент Всемирной боксерской ассоциации Жилберто Мендоса-младший поздравил казахстанца Жаната Жакиянова с завоеванием титула WBA (Super) в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Поздравляю Жаната Жакиянова - нового чемпиона мира WBA в легчайшем весе. Захватывающая битва!" - написал Мендоса-младший в своем аккаунте в "Твиттере".
Напомним, Жакиянов отобрал пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе у американца Роуши Уоррена. Видео боя можно посмотреть здесь. За поединок с Уорреном казахстанец заработал 30 тысяч долларов, тогда как его соперник в пять раз больше. Этот бой стал для Жакиянова первым после длительного перерыва. Опытный казахстанский боксер из-за травмы пропустил больше года - последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.