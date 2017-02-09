Теперь многое будет зависеть от работы промоутеров Жакиянова - Болат Манкенов

Известный промоутер поздравил боксера с победой.
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Известный казахстанский промоутер Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу казахстанца Жаната Жакиянова в поединке за чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO против американца Роуши Уоррена.
"Это большая победа. Ее значение сложно переоценить. Жанат Жакиянов прошел очень долгий и непростой путь и заслужил этот пояс. Теперь многое будет зависеть от работы его промоутеров. Но за его победу ему хочется сказать большое спасибо", - отметил Манкенов.
Напомним, Жакиянов отобрал пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе у американца Роуши Уоррена. Видео боя можно посмотреть здесь. За поединок с Уорреном казахстанец заработал 30 тысяч долларов, тогда как его соперник в пять раз больше. Этот бой стал для Жакиянова первым после длительного перерыва. Опытный казахстанский боксер из-за травмы пропустил больше года - последний раз он боксировал в ноябре 2015-го, когда разделенным решением судей выиграл пояс "временного" чемпиона в бою с венесуэльцем Йонфрезом Парехо.