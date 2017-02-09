Жакиянов выжил, чтобы победить. Чертовски крутой бой - Дэн Рафаэль

Известному эксперту ESPN понравился бой казахстанца.
Сегодня 11:52
Ссылки по теме:
- Видео: Как Жанат Жакиянов стал новым чемпионом по версиям WBA (Super) и IBO
- Очень горд за Жаната Жакиянова - Рикки Хаттон
- Казахстанец Жанат Жакиянов завоевал чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO
Фото twitter.com/HitmanHatton
Известный эксперт ESPN и обозреватель бокса Дэн Рафаэль поделился своими впечатлениями от победы казахстанца Жаната Жакиянова над американцем Роуши Уорреном, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Жакиянов раздельным решением выиграл титул чемпиона мира в легчайшем весе, устроив апсет в поединке с Уорреном! Выжил после двух нокдаунов в первом раунде, чтобы победить. Чертовски крутой бой", - написал Рафаэль в своем аккаунте в "Твиттере".
Напомним, дважды побывав в нокдауне в первом раунде, Жакиянов отобрал у американца Роуши Уоррена чемпионские титулы по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе. Видео можно посмотреть здесь.