Промоутер Гассиева назвал условие для организации боя-реванша с Лебедевым

По его словам, пока не возможен бой с Александром Усиком.
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Гассиев и Лебедев. Фото с сайта 4725.ru
Промоутер Леон Маргулес, представляющий интересы чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева, в интервью "Р-Спорт" назвал условие для организации боя-реванша с обладателем пояса WBA Денисом Лебедевым.
В первом поединке, который прошел 3 декабря в Москве, победу раздельным решением судей одержал Гассиев.
"Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и с двумя поясами на кону.
Также мы готовы рассмотреть бой с украинцем Александром Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боев против таких боксеров, как Кшиштоф Гловацки, Кшиштоф Влодарчик и другие", - сказал Маргулес.
Ранее стало известно, что претендент на пояс Гассиева определится 1 апреля в бою Влодарчика с немцем Ноэлем Гевором. Россиянин до сентября должен провести защиту титула.
Свое мнение о возможном реванше высказал и Денис Лебедев. По словам россиянина, он готов встретиться с Гассиевым, а также нацелен на поединок против обязательного претендента WBA, коим является казахстанец Бейбут Шуменов.
В первом поединке, который прошел 3 декабря в Москве, победу раздельным решением судей одержал Гассиев.
"Мы ведем работу по следующему бою Гассиева. Мы бы снова провели бой с Лебедевым, но только в случае хороших финансовых гарантий и с двумя поясами на кону.
Также мы готовы рассмотреть бой с украинцем Александром Усиком, но в случае хорошего денежного обеспечения, что пока не представляется возможным. Что касается добровольной защиты, то мы рассматриваем возможность боев против таких боксеров, как Кшиштоф Гловацки, Кшиштоф Влодарчик и другие", - сказал Маргулес.
Ранее стало известно, что претендент на пояс Гассиева определится 1 апреля в бою Влодарчика с немцем Ноэлем Гевором. Россиянин до сентября должен провести защиту титула.
Свое мнение о возможном реванше высказал и Денис Лебедев. По словам россиянина, он готов встретиться с Гассиевым, а также нацелен на поединок против обязательного претендента WBA, коим является казахстанец Бейбут Шуменов.