Британский актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" высоко оценил Геннадия Головкина

Британский актер Вэс Блэквуд высказал свое мнение о казахстанском боксере Геннадии Головкине, который является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO.



"GGG - тот боксер, который работает весь раунд. Это говорит об его уровне", - написал Блэквуд на официальной странице в твиттере.



48-летний Блэквуд известен по ролям в фильмах "Карты, деньги, два ствола" и "Костолом". Впервые на большом экране он появился в 1984 году.





GGG is also a all round BOXER. Its all about level's. https://t.co/g7uXMVhZKB