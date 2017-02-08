Британский актер из фильма "Карты, деньги, два ствола" высоко оценил Геннадия Головкина

Следующий бой казахстанского боксера пройдет 18 марта.
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Британский актер Вэс Блэквуд высказал свое мнение о казахстанском боксере Геннадии Головкине, который является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO.
"GGG - тот боксер, который работает весь раунд. Это говорит об его уровне", - написал Блэквуд на официальной странице в твиттере.
48-летний Блэквуд известен по ролям в фильмах "Карты, деньги, два ствола" и "Костолом". Впервые на большом экране он появился в 1984 году.
GGG is also a all round BOXER. Its all about level's. https://t.co/g7uXMVhZKB— Vas Blackwood (@VasBlackwood) 9 февраля 2017 г.
Следующий бой Головкин проведет 18 марта, когда в Нью-Йорке встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Поединок пройдет на арене Madison Square Garden. В США он будет показан на телеканале HBO по системе платных трансляций (PPV), а в нашей стране его можно будет посмотреть на телеканале "Казахстан".
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