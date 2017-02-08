Не вижу, за счет чего Головкин и Уорд могут победить моего сына - Юбенк-старший

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Рома Фиорентина 4:0
Кротоне Ювентус 0:2
Болонья Милан 0:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Астана (U-21) Актобе (U-21) 0:0
Атырау Оренбург 0:2
Тобол Силекс 1:2
Ордабасы Подбрезова 0:2
Ордабасы Шахтер-2 Дн 1:1
Тобол (U-21) Левски Кр 2:7
Астана Александрия 2:2
Алтай Шахтер-2 Дн 1:0
Кайрат Сплит РНК 0:0
Окжетпес Заря Бл 1:0
Иртыш Ньиредьхаза Спартакус 1:1
Кайсар Славия Сф 1:0
Алтай Пелистер 17:30
Шахтер Ильичевец 2:0
Иртыш Алашкерт 1:0
Акжайык Металлург Бк 0:2
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Динамо-Казань-2 Акжайык 6:1
Динамо-Казань-2 Акжайык 4:6
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Костанай Грация-KZ 3:0
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Дворец школьников Костанай 0:3
Казыгурт Куаныш и К 0:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Кайсар КазНАУ-Алматы (фарм) 1:3
ТНК «Казхром-2» Жайык 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 2:3
Алтай-2 Жетысу-Жастар 1:3
Динамо-Казыгурт Кайсар 3:2
Атырау-2 Динамо-Костанай 3:2
Тараз-2 Павлодар-2 2:3
Мангыстау Женис-Есиль СК (фарм) 3:1
Актобе ТНК «Казхром-2» 3:0
Кайсар Алтай-2 3:0
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:0
Жетысу-Жастар Тараз-2 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Динамо-Казыгурт 0:3
ТНК «Казхром-2» Мангыстау 1:3
Жайык Актобе 0:3
Футзал. Международные товарищеские матчи 2016/17
Казахстан Беларусь 3:0
Лыжные гонки. Зимняя Универсиада 2017
Масс-старт, 30 км (Классический стиль). Финалы 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Будапешт (Венгрия) -2017"
Ноул, Мельцер Голубев, Сьен-Йин 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Шарм-Эль-Шейх (Египет) - 2017"
Белинский, Евсеев Эшмейд, Вербеек 2:1
Секулич, Эрикссон Белинский, Евсеев 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Казахстан Южная Корея 2:1
Воскобоева Хан 2:0
Шведова Джанг 0:2
Шведова, Воскобоева Чой, Ким 2:0
Таиланд Южная Корея 0:3
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Сан-Франциско (США) -2017"
Кукушкин Ммо 0:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 5:3
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Мн Витязь 4:3 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Бейбарыс 1:6
Хоккей. Зимняя Универсиада 2017
Россия (студенческая) Канада (студенческая) 4:1
Казахстан (студенческая) Чехия (студенческая) 4:1
Канада (студенческая) Чехия (студенческая) 4:3
Казахстан (студенческая) Россия (студенческая) 0:1
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Финалы (микст) 19:45
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 3:1
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:2
Лертпитаксинчаи Воскобоева 0:2
Кумхум Путинцева 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:1
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Сибирь 19:30
Барыс Металлург Нк 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран 18:30
Сарыарка ХК Рязань 19:00
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Кузнецкие Медведи (мол) Снежные Барсы (мол) 16:00
Сибирские Снайперы (мол) Алтай (мол) 17:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Алтай (мол) 19:30
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 14:00
Толпар (мол) Алтай (мол) 16:00
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Горняк 18:30
Иртыш Астана 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Алматы Бейбарыс 19:00
Кулагер Номад 17:00
Алматы Бейбарыс 17:00
Темиртау Арлан 17:00
Иртыш Астана 17:00
Алтай-Торпедо Горняк 17:00
Кулагер Номад 17:00
Астана Алтай-Торпедо
Горняк Темиртау
Номад Иртыш
Бейбарыс Кулагер
Арлан Алматы
Бейбарыс Кулагер
Номад Иртыш
Арлан Алматы
Горняк Темиртау
Астана Алтай-Торпедо
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Астана 19:00
Барсы Атырау Астана 18:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Спринт. 7,5 км. Финалы (женщины) 19:45
Спринт. 10 км. Финалы 19:45
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Майнц Аугсбург 01:30
Ингольштадт 04 Бавария 20:30
Шальке-04 Герта 23:30
Вольфсбург Хоффенхайм 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Арсенал Халл Сити 18:30
Манчестер Юнайтед Уотфорд 21:00
Ливерпуль Тоттенхэм 23:30
Бернли Челси 19:30
Суонси Сити Лестер Сити 22:00
Борнмут Манчестер Сити 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Реал Сосьедад 01:45
Бетис Валенсия 18:00
Алавес Барселона 21:15
Осасуна Реал М 01:45
Вильярреал Малага 17:00
Лас-Пальмас Севилья 23:30
Атлетико М Сельта 01:45
Эйбар Гранада 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Дженоа 01:45
Фиорентина Удинезе 01:45
Кротоне Рома 17:30
Интер Эмполи 20:00
Кальяри Ювентус 01:45
Лацио Милан 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Актобе Тосно
Актобе (U-21) Жетысу
Ордабасы Локомотив Тш 2:1
Окжетпес Луч-Энергия 20:00
Атырау Чихура
Тобол (U-21) Балмазуйвароши
Астана Железничар
Шахтер Академия Пандев
Иртыш Ом Экибастуз
Акжайык Алашкерт
Ордабасы (U-21) Актобе (U-21)
Актобе Сталь Дн
Астана Заря Лг
Тобол (U-21) Силкеборг
Кайсар Олимпик Д
Акжайык Динамо Бт
Атырау Днепр Дн
Тобол Оренбург
Шахтер Заря Лг
Астана Олимпия Л
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 01:15
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Теннис. Кубок Федерации 2017
Таиланд Казахстан 0:2
Буаям, Плипеч Шведова, Керимбаева 0:1
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакиянов Уоррен
Шуменов Дортикос
Ислам Ассис
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Узбек Тайгерс
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
ТНК "Казхром" Есиль СК
Павлодар Атырау
Тараз ТНК "Казхром"
Есиль СК Павлодар
Буревестник-Алматы Алтай
Атырау Есиль СК
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы
Павлодар Тараз
Буревестник-Алматы Павлодар
Алтай ТНК "Казхром"
Тараз Атырау
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
СДЮШОР № 7 Актобе
Кайрат Аят
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km)
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km)
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km)
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km)
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Кто стал лучшим казахстанским спортсменом на Универсиаде-2017?

Не вижу, за счет чего Головкин и Уорд могут победить моего сына - Юбенк-старший

Отец и тренер чемпиона IBO считает, что жестче может быть бой с Сондерсом.

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16 Комментариев
Крис Юбенк-младший. Фото с сайта dailystar.co.uk
Крис Юбенк-младший. Фото с сайта dailystar.co.uk

Крис Юбенк-старший, отец и тренер чемпиона IBO во втором среднем весе Криса Юбенка-младшего, считает, что его сын не проиграет таким боксерам, как Геннадий Головкин, Андре Уорд и Билли Джо Сондерс.

"Когда нужно сравнивать бойцов, то я как математик. Я не вижу, за счет чего Андре Уорд сможет побить его. Я не вижу, за счет чего Геннадий Головкин сможет побить его. Жестче может быть бой с Билли Джо Сондерсом, но я беспокоюсь не на счет Сондерса, а насчет его промоутера Фрэнка Уорена", цитирует Юбенка-старшего "Чемпионат.сом".

Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину. При этом у Юбенка-младшего еще в прошлом году была возможность провести бой с GGG, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным. 
  Комментариев: 16
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Комментарии

 
 
Методист ******* Сегодня 13:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Сондерс!!!!! Екарный ты бабай юбенк, без разницы какой...
Ответить 0
 
S.O.G. Сегодня 14:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
,юбенки идиоты да Уорд это уникум !!! что Головкина что Юбенка в одну мешкотару запихает и декласснет по полной за один вечер )))
Ответить -4
 
Mr Сегодня 14:57
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
S.O.G., Да, тут не поспоришь. Только "УНИКУМЫ" боксируют раком..
Ответить 3
 
Рауан Калдыбаев Сегодня 13:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
Гребаный математик) как ты поставишь своего против уорду )? Лучше постав его против сантехника в среднем весе))))))
Ответить -4
 
serikjan atau Сегодня 13:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3019
Рауан Калдыбаев, Юбенк преребоксирует Уорда, с его коронными девятнадцатью ударами в секунду, это проще простого. Юбенк ударами стреляет очередями словно из пулемета. И все.
Ответить 0
 
AbduRahman _________ Сегодня 15:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 635
serikjan atau,НАДЕЮСЬ ЭТО БЫЛ САРКАЗМ))))Он Сондерса не смог перестрелять куда уж там Уорда или в теоритическом бою Сондерс-Уорд считаете Сондерса победителем?Сондерс Акавова ели как прошел можно сказать судий вытащили как Уорда в бою с Ковалем!!!Уорд превосходит и Юбенка и Сондерса по всем параметрам!!!нет толкку от скорости если нет чувства дистанции ,тайминга и работы ног!!!
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Nurlan Сегодня 14:30
Статус: Профи
Рейтинг: 449
Рауан Калдыбаев , ты капец тупой мальчик )))
Ответить 0
 
Mr Сегодня 15:04
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Рауан Калдыбаев , Может хватит уже придуриваться, и мамбетом тут прикидываться? Типа ты с ошибками пишешь. и типа ты другой человек а не SOG, ШП, Дарт.. и прочие.., сходи лучше в больницу, к хорошему специалисту, у тебя реальные проблемы с психикой, жалко тебя.
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Рауан Калдыбаев Сегодня 13:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
Лучше постав его против сантехник головкину)))
Ответить -1
 
serikjan atau Сегодня 13:29
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3019
Рауан Калдыбаев, Юбенк поднялся для боя с Уордом, теперь этот британец обратно не спускается в средний вес.
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 13:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3019
Для Усика Лебедев, Шуменов, Влодарчик, Гассиев, Гевор - все они мешки,
дивизион тяжелых мешков одним словом. А средний вес, это - дивизион
средних мешков. Вес Уорда - дивизион полутяжелых мешков. Только в суперссреднем весе нету никаких мешков. Я не видел там мешков. Вижу в промежуточном весе двух мешков: Чавеса и Канело - денежных мешков. Мешки - это хорошо! Особенно денежные мешки.
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Kaizer Сегодня 13:39
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5424
Юбенку ст. всю голову отбили. он с ней явно не дружит!
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Бейбут Есмурзин Сегодня 13:42
Статус: Профи
Рейтинг: 449
Рауан, Юбенк мл лучше с Уордом приведёт бой если можно так назвать, а Гена опасен для него и он знает об этом хорошо. Знаешь почему тогда объясняю. Уорд не нокаутёр он любит только обниматся когда начинаешь его бит и так он только побеждает в США. А GGG атакующий боксер крч Казахская школа и удар сильный что Юбенк если не умрёт то точно инвалидом остаться может.
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Бейбут Есмурзин Сегодня 13:45
Статус: Профи
Рейтинг: 449
Рауан, потому что ой какой злой на них Гена но он этого не показывает он может до ринга ходит и улыбаться.
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Aset Aituganov Сегодня 14:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Достали эти ЮБКИ, не лезьте в воду не зная броду УТОНЕТЕ !!!
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Сабит Оразбаев Сегодня 14:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1299
Не вижу чем может победить Юбанк кого либо из топ боксеров, Единственный известный соперник у юбанка цыган и то он разобрал его. Высокомерный отец походу думает что в ринге можно победить языком
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