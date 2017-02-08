Не вижу, за счет чего Головкин и Уорд могут победить моего сына - Юбенк-старший

Отец и тренер чемпиона IBO считает, что жестче может быть бой с Сондерсом.
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Крис Юбенк-младший. Фото с сайта dailystar.co.uk
Крис Юбенк-старший, отец и тренер чемпиона IBO во втором среднем весе Криса Юбенка-младшего, считает, что его сын не проиграет таким боксерам, как Геннадий Головкин, Андре Уорд и Билли Джо Сондерс.
"Когда нужно сравнивать бойцов, то я как математик. Я не вижу, за счет чего Андре Уорд сможет побить его. Я не вижу, за счет чего Геннадий Головкин сможет побить его. Жестче может быть бой с Билли Джо Сондерсом, но я беспокоюсь не на счет Сондерса, а насчет его промоутера Фрэнка Уорена", цитирует Юбенка-старшего "Чемпионат.сом".
Напомним, Юбенк-младший завоевал титул IBO в минувшие выходные в Лондоне, нокаутировав австралийца Ренольда Куинлана. Сразу после боя британский боксер бросил вызов Головкину. При этом у Юбенка-младшего еще в прошлом году была возможность провести бой с GGG, и команды даже вели переговоры. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера. Оказалось, что британцы отказались от шести миллионов долларов за поединок. Позже Юбенк-младший признался, что был зол из-за того, что упустил бой с Головкиным.