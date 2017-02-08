Марат Мазимбаев дал совет Жанату Жакиянову перед боем за титул WBA в США

Поединок пройдет утром 11 февраля по казахстанскому времени.
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Фото с сайта boxingscene.com
Известный в прошлом казахстанский боксер-профессионал Марат Мазимбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как нужно действовать временному чемпиону мира WBA Жанату Жакиянову в поединке с американцем Роуши Уорреном - суперчемпионом мира по версии этой же организации.
- Для Жаната это хороший шанс проявить себя на американской арене. Если он выиграет этот бой, то откроет себе дорогу на большие бои. Такой шанс бывает раз в жизни, и им надо воспользоваться.
Конечно, сейчас и соперник у Жаната серьезный. У Уоррена большой опыт выступления в любительском боксе. Недаром он и в профи чемпион мира. Все зависит от Жаната, от его подготовки. Все в его руках. Это бокс, и тут все возможно. Один удар может все решить исход боя. Будем болеть и переживать за Жаната, чтобы он показал, на что он способен.
Я Жаната хорошо знаю. Когда занимался промоутерской деятельностью, то он принимал участия в этих вечерах бокса. Можно сказать, я тоже внес какую-то лепту в его карьеру и его становление. Было бы приятно, если бы он выиграл этот бой.
- А в чем бы Вы отметили сильные стороны Жаната? Говорят, у него плотный удар, и он может уронить любого соперника.
- У него очень крепкая нервная система - не "горит" перед боями. Удар жесткий. Все, что требуется для профессионального бокса у него есть. Все зависит от его настроя.
- Изучая его соперника можно понять, что у него нет нокаутирующего удара. У него быстрые руки, но нет "динамита". Как бы Вы стали действовать против такого боксера?
- Жанату надо плотно работать. Тем более, он боксирует в Америке, в родном штате для соперника. Если будет равный бой, то могут его сопернику отдать. Поэтому я думаю, надо с первого раунда надо начинать плотный бой. Перебивать соперника надо, ведь у того нет акцентированного и нокаутирующего удара. Он больше игровик, а у Жаната удары тяжелые. Надо выходить, драться и перебивать, показать мужской бокс и за счет этого выиграть.
Напомним, поединок казахстанца Жаната Жакиянова с американцем Роуши Уорреном пройдет 10 февраля в США (ранним утром 11 числа по Астане). Ранее американец рассказал, как будет побеждать казахстанца, а тренер Жакиянов показал, как его подопечный готовится к бою. Боксеры прошли церемонию взвешивания.
- Для Жаната это хороший шанс проявить себя на американской арене. Если он выиграет этот бой, то откроет себе дорогу на большие бои. Такой шанс бывает раз в жизни, и им надо воспользоваться.
Конечно, сейчас и соперник у Жаната серьезный. У Уоррена большой опыт выступления в любительском боксе. Недаром он и в профи чемпион мира. Все зависит от Жаната, от его подготовки. Все в его руках. Это бокс, и тут все возможно. Один удар может все решить исход боя. Будем болеть и переживать за Жаната, чтобы он показал, на что он способен.
Я Жаната хорошо знаю. Когда занимался промоутерской деятельностью, то он принимал участия в этих вечерах бокса. Можно сказать, я тоже внес какую-то лепту в его карьеру и его становление. Было бы приятно, если бы он выиграл этот бой.
- А в чем бы Вы отметили сильные стороны Жаната? Говорят, у него плотный удар, и он может уронить любого соперника.
- У него очень крепкая нервная система - не "горит" перед боями. Удар жесткий. Все, что требуется для профессионального бокса у него есть. Все зависит от его настроя.
- Изучая его соперника можно понять, что у него нет нокаутирующего удара. У него быстрые руки, но нет "динамита". Как бы Вы стали действовать против такого боксера?
- Жанату надо плотно работать. Тем более, он боксирует в Америке, в родном штате для соперника. Если будет равный бой, то могут его сопернику отдать. Поэтому я думаю, надо с первого раунда надо начинать плотный бой. Перебивать соперника надо, ведь у того нет акцентированного и нокаутирующего удара. Он больше игровик, а у Жаната удары тяжелые. Надо выходить, драться и перебивать, показать мужской бокс и за счет этого выиграть.
Напомним, поединок казахстанца Жаната Жакиянова с американцем Роуши Уорреном пройдет 10 февраля в США (ранним утром 11 числа по Астане). Ранее американец рассказал, как будет побеждать казахстанца, а тренер Жакиянов показал, как его подопечный готовится к бою. Боксеры прошли церемонию взвешивания.