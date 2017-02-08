Поветкин сможет претендовать на титул IBO

Организацию не волнует допинговый скандал.
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Международная боксерская организация (IBO) позволит российскому супертяжеловесу Александру Поветкину претендовать на свой чемпионский титул, сообщает sportrezult.ru.
Дело в том, что российский боксер не проводил боев под эгидой этой организации. А допинговый скандал руководство IBO не интересует.
Отмечается, что IBO - не самая престижная боксерская организация, и ее титул расценивается многими боксерами как второстепенный. Возможно, именно поэтому там решили не исключать Поветкина из своего рейтинга, в котором россиянин занимает третье место.
Напомним, WBC и IBF решили исключить Александра Поветкина из своего рейтинга из-за допингового скандала. Допинг-проба Б российского боксера оказалась положительной.