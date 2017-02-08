Головкин подходящий соперник для возвращения Мейвезера - Виктор Демьяненко

Известный специалист считает, что Флойд может хорошо заработать на бое с GGG.
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Вице-президент Федерации профессионального бокса Казахстана Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz заявление актера Кита Миддлбрука об июньском поединке экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Бой вряд ли состоится. Времени, чтобы раскачивать его, совсем не осталось. Если помните, перед поединком Мейвезера с Пакьяо тема муссировалась больше полутора лет. Хотя для того, чтобы вернуться, Головкин подходящий соперник. На этом поединке можно заработать хорошие деньги, а это главное условие для Мейвезера. Сейчас команда Головкина настроена провести поединок с "Канело", но предварительный заброс от Мейвезера вполне возможен", - отметил Демьяненко.
Ранее Миддлбрук "официально" анонсировал этот поединок в своем "Твиттере". По его информации, боксеры встретятся на ринге этим летом в США. Так же он рассказал в какой весовой категории пройдет бой, и кто станет его победителем.
Стоит отметить, в декабре американец выложил видео с тренировок, где показал на весах 160 фунтов, намекнув на весовую категорию, в которой выступает Головкин.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.