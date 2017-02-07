Пока не подпишут контракт, не поверю, что бой состоится - Манкенов о поединке Мейвезер-Головкин

По словам друга Мейвезера, поединок должен состоятся в июне этого года
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Известный казахстанский промоутер и спортивный менеджер ледового дворца "Алматы Арена" Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz высказывание голливудского актер Кита Миддлбрука о поединке экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера-младшего (49-0, 26 КО) с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Вокруг каждого известного боксера зарабатывают сотни людей. Вполне возможно они сами нашли какого-то друга Мэйвезера и в очередной раз подогревают команду Головкина. Может быть, эта шумиха нужна его другу, чтобы поднять свою популярность. Несомненно, мне бы хотелось увидеть противостояние двух великих боксеров. Всем было бы интересно, если бы они встретились в каком-то промежуточном весе. Одно могу сказать точно - пока не подпишут контракт, не поверю, что бой состоится", - отметил Манкенов.
Ранее Миддлбрук "официально" анонсировал этот поединок в своем твиттере. По его информации, боксеры встретятся на ринге этим летом в США. Так же он рассказал в какой весовой категории пройдет бой, и кто станет его победителем.
Стоит отметить, в декабре американец выложил видео с тренировок, где показал на весах 160 фунтов, намекнув на весовую категорию, в которой выступает Головкин.
Напомним, 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке Головкин проведет поединок Головкин против американца Дэниэла Джейкобса. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.