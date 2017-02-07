Рой Джонс-младший дал совет Головкину, если тот хочет стать особенным

Экс-чемпион в пяти весах уверен, что это по силам GGG.
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Рой Джонс-младший. Фото Vesti.kz
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший рассказал о том, что нужно сделать казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (36-0, 33 КО), если тот хочет стать особенным.
"Иногда, чтобы завоевать особенное признание, нужно делать что-то особенное. Если бы я в свое время остался в среднем или первом тяжелом весе, то не вошел бы в ТОП-10 или ТОП-5. Я перешел в тяжелый вес, чтобы убедиться, что мне есть место в первой пятерке, и показать, насколько я хорош.
Так что я не говорю Головкину делать что-то, чего не делал я. Я говорю о том, что если ты хочешь быть особенным, то будь им, а для этого иногда нужно совершать особенные вещи. Я не говорю, что он на это неспособен, иначе и не я бы не говорил об этом", - заявил Джонс-младший в интервью Fight Hub TV.
Ранее экс-чемпион также поделился мнением о предстоящем поединке Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, с американцем Дэниэлом Джейкобсом. По его словам, Джейкобсу предстоит тяжелый поединок, потому что ему придется преодолеть не только силу Головкина, но и его боксерским интеллектом.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.
"Иногда, чтобы завоевать особенное признание, нужно делать что-то особенное. Если бы я в свое время остался в среднем или первом тяжелом весе, то не вошел бы в ТОП-10 или ТОП-5. Я перешел в тяжелый вес, чтобы убедиться, что мне есть место в первой пятерке, и показать, насколько я хорош.
Так что я не говорю Головкину делать что-то, чего не делал я. Я говорю о том, что если ты хочешь быть особенным, то будь им, а для этого иногда нужно совершать особенные вещи. Я не говорю, что он на это неспособен, иначе и не я бы не говорил об этом", - заявил Джонс-младший в интервью Fight Hub TV.
Ранее экс-чемпион также поделился мнением о предстоящем поединке Головкина, являющегося чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, с американцем Дэниэлом Джейкобсом. По его словам, Джейкобсу предстоит тяжелый поединок, потому что ему придется преодолеть не только силу Головкина, но и его боксерским интеллектом.
Напомним, поединок Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). В Казахстане бой будут транслировать "Казахстан" и KazSport.