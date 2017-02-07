Флойд Мейвезер хочет встретиться с игроками "Лестера"

Бывший боксер посетит Великобританию в начале марта.
Вчера 22:51
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Флойд Мейвезер. Фото с сайта businessinsider.com
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Флойд Мейвезер-младший планирует посетить Великобританию, сообщает Sky Sports.
В начале марта Мейвезер побывает в Лестере, Ливерпуле и Лондоне. Как сообщил промоутер Шейн Уитфилд, во время трехдневной поездки бывший боксер хочет встретиться с игроками "Лестера".
"Я разговаривал с представителями Флойда, он сказал им, что хочет встретиться с командой "Лестера". Когда они выиграли чемпионат в прошлом сезоне - это была всемирная новость. Надеюсь, эту встречу удастся организовать", - сказал Уитфилд.
Отметим, что "Лестер" является действующим чемпионом Англии. Чемпионский титул команда выиграла сенсационно. В текущем сезоне "Лестер" занимает 16-е место, отставая от последней строчки всего на два очка.
В начале марта Мейвезер побывает в Лестере, Ливерпуле и Лондоне. Как сообщил промоутер Шейн Уитфилд, во время трехдневной поездки бывший боксер хочет встретиться с игроками "Лестера".
"Я разговаривал с представителями Флойда, он сказал им, что хочет встретиться с командой "Лестера". Когда они выиграли чемпионат в прошлом сезоне - это была всемирная новость. Надеюсь, эту встречу удастся организовать", - сказал Уитфилд.
Отметим, что "Лестер" является действующим чемпионом Англии. Чемпионский титул команда выиграла сенсационно. В текущем сезоне "Лестер" занимает 16-е место, отставая от последней строчки всего на два очка.