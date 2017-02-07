Я отдаю предпочтение Головкину в бою с Джейкобсом. Он спокоен и любит веселиться - Деонтей Уайлдер

Непобежденный тяжеловес встал на сторону GGG.
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Непобежденный американский боксер Деонтей Уайлдер, чемпион мира WBC в тяжелом весе, сделал свой прогноз на бой Головкин - Джейкобс.
"В этом бою я отдаю предпочтение GGG. Мне просто нравится, как он спокоен, как он любит веселиться. Он понимает, что это опасный вид спорта, но почему бы не получать от этого удовольствие?
Мне очень нравится Головкин. И Лара уже побеждал "Канело", но ему не отдали победу. Говорят, Лара много бегал, но он сделал достаточно, чтобы одержать победу. Головкин же является более агрессивным соперником, который не боится идти в драку и наносить удары. Я думаю, Головкин будет жестче в этом бою. И если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал его", - цитирует Уайлдера ontheropesboxing.com.