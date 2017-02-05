Не думаю, что Уорд завершит карьеру. Это не в его интересах - Сергей Ковалев

Россиянин прокомментировал попытки Уорда избежать реванша.
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Российский боксер Сергей Ковалев (30-1, 26 КО) считает дни до следующего боя. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда американец Андре Уорд (31-0, 15 КО), упав во втором раунде, отобрал у него титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
Ковалев незамедлительно воспользовался своим правом на реванш, обговоренный условиями контракта. Но теперь в переговорах между представителями боксеров возникли проблемы. Уорд готов снова провести бой, но на удобных ему условиях. В противном случае американец даже угрожал завершением карьеры, он якобы не прочь сосредоточиться на карьере аналитика HBO.
Ковалев же 20 февраля прибудет в США, где начнет подготовку к своему возвращению на ринг.
"Мои дальнейшие действия зависят от Уорда. Если по каким-то причинам условия договора нарушатся, если, например, Уорд завершит карьеру... Но я не думаю, что он это сделает. Это было бы не в его интересах", - сказал Ковалев.
В то же время россиянин не стал раскрывать сумму финансового штрафа, которая грозит Уорду, если тот откажется от реванша.
"Я не могу разглашать условия контракта. Но там есть пункт об обязательном реванше, если я проиграю. Главное, что мой адвокат проверил все детали - реванш должен обязательно состояться в случае победы Уорда", - добавил Ковалев.