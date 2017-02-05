Я не боюсь Головкина, но на этот год он уже занят - небитый средневес из Польши

Ранее сообщалось, что промоутер GGG запланировал бой с ним на 2018 год.
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Мацей Сулецки. Фото с сайта newspix.pl
Непобежденный польский боксер-средневес Мацей Сулецки (23-0, 8 КО) рассказал о причинах смены весовой категории, а также о возможном поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), владеющим титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
До недавнего времени Сулецки выступал в весовой категории Головкина - 160 фунтов, но принял решение спуститься в первый средний вес (154 фунта). По его словам, это не связано со страхом передом GGG, а обусловлено желанием побыстрее получить шанс на титульный бой.
"С кем я буду драться? Есть Эрисланди Лара, Джермалл и Джермелл Чарло, Ванес Мартиросян. Головкин? Я не боюсь его, но, насколько я понимаю, в 2017 году он уже занят - сейчас у него бой с Дэниэлом Джейкобсом, а потом, возможно, с Саулем Альваресом. Я готов к любому сопернику, рассмотрю любое предложение. Я хочу драться только с лучшими", - сказал Сулецки в интервью Eurosport.onet.pl.
Ранее промоутер Головкина Том Леффлер, рассказывая о планах на 2018 год, заявил, что они рассматривают Сулецки в качестве потенциального соперника. "Я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта", - добавил промоутер. Что из себя представляет небитый польский боксер, можно узнать здесь.
Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО). Ранее тренер GGG говорил, что казахстанец планирует провести в 2017 году четыре поединка.
До недавнего времени Сулецки выступал в весовой категории Головкина - 160 фунтов, но принял решение спуститься в первый средний вес (154 фунта). По его словам, это не связано со страхом передом GGG, а обусловлено желанием побыстрее получить шанс на титульный бой.
"С кем я буду драться? Есть Эрисланди Лара, Джермалл и Джермелл Чарло, Ванес Мартиросян. Головкин? Я не боюсь его, но, насколько я понимаю, в 2017 году он уже занят - сейчас у него бой с Дэниэлом Джейкобсом, а потом, возможно, с Саулем Альваресом. Я готов к любому сопернику, рассмотрю любое предложение. Я хочу драться только с лучшими", - сказал Сулецки в интервью Eurosport.onet.pl.
Ранее промоутер Головкина Том Леффлер, рассказывая о планах на 2018 год, заявил, что они рассматривают Сулецки в качестве потенциального соперника. "Я обещаю, что дверь на ринг к Головкину для таких бойцов, как Сулецки, будет открыта", - добавил промоутер. Что из себя представляет небитый польский боксер, можно узнать здесь.
Добавим, что Головкин свой следующий бой проведет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО). Ранее тренер GGG говорил, что казахстанец планирует провести в 2017 году четыре поединка.