Головкин больше, чем просто панчер. Сила лишь дополняет его арсенал - Пол Малиньяджи

Казахстанский боксер является лучшим нокаутером в истории среднего веса.
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Геннадий Головкин и Пол Малиньяджи. Фото с сайта tofight.ru
Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях американец Пол Малиньяджи высказал мнение о силе казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Сила может компенсировать любые ошибки - достаточно одного мощного удара. Это прекрасная вещь. Головкин больше, чем просто панчер. Сила лишь дополняет его арсенал", - написал Малиньяджи в своем твиттере.
Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса, в связи с чем вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Также в его активе серия из 23 досрочных побед.
На 18 марта в Нью-Йорке у казахстанского боксера намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), выигравший досрочно последние 12 боев.
"Сила может компенсировать любые ошибки - достаточно одного мощного удара. Это прекрасная вещь. Головкин больше, чем просто панчер. Сила лишь дополняет его арсенал", - написал Малиньяджи в своем твиттере.
Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса, в связи с чем вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Также в его активе серия из 23 досрочных побед.
На 18 марта в Нью-Йорке у казахстанского боксера намечена защита титулов. Его соперником будет "регулярный" чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО), выигравший досрочно последние 12 боев.