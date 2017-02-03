Александр Поветкин исключен из рейтинга WBC из-за допингового скандала

В его пробе был обнаружен препарат остарин.
Сегодня 21:30
Российский супертяжеловес Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) - одной из самых престижных боксерских организаций.
Решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе. Об
этом в интервью агентству "Р-Спорт" заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
Напомним, в декабре прошлого года Поветкин перед боем за временный титул WBC против канадца Бермейна Стиверна провалил допинг-тест. Результаты пробы "Б", ставшие известны на этой неделе, подтвердили факт использования российским боксером остарина.
До исключения из рейтинга Поветкин занимал первое место. На счету 37-летнего россиянина 31 победа (23 нокаутом) и одно поражение в 32 боях на профессиональном ринге.
Решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе. Об
этом в интервью агентству "Р-Спорт" заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
Напомним, в декабре прошлого года Поветкин перед боем за временный титул WBC против канадца Бермейна Стиверна провалил допинг-тест. Результаты пробы "Б", ставшие известны на этой неделе, подтвердили факт использования российским боксером остарина.
До исключения из рейтинга Поветкин занимал первое место. На счету 37-летнего россиянина 31 победа (23 нокаутом) и одно поражение в 32 боях на профессиональном ринге.