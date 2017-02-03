Дмитрий Чудинов нокаутировал венгерского боксера в первом раунде

Российский боксер одержал 20-ю победу на профессиональном ринге.
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Бывший временный чемпион WBA в среднем весе россиянин Дмитрий Чудинов в первом раунде рейтингового боя в Москве ударом по печени нокаутировал венгра Золтана Паппа, сообщает агентство "Р-Спорт".
Россиянин добился успеха в концовке стартового отрезка восьмираундового поединка, соперник не смог продолжить встречу. Чудинов одержал 20-ю победу на профессиональном ринге (13 - нокаутом) при одном поражении и двух ничейных исходах.
"Дмитрий победил венгра ударом по печени в концовке первого раунда, - рассказал промоутер российского боксера Умар Кремлев. - Я, конечно, расстроен, что все закончилось так быстро. Мы выбирали соперника, который может быть конкурентоспособным и устроить хорошую драку. Потому что Дмитрий сейчас готовится к титульному бою и ему был нужен промежуточный поединок".
"И Дима сам расстроен - он много готовился и хотел провести серьезный бой, - продолжил собеседник агентства. - Всегда хочется сделать хорошее конкурентное шоу, да и болельщики ждали совсем другого. Но не совсем получилось".